Βάσεις 2026: Δείτε αναλυτικά όλες τις σχολές
Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τη σχολή στην οποία εισάγονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, results.it.minedu.gov.gr
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Οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανακοινώθηκαν σήμερα Πέμπτη 23 Ιουλίου στις 11:00 το πρωί, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τη σχολή στην οποία εισάγονται είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα αρχικά των προσωπικών τους στοιχείων, είτε μέσω SMS στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον είχαν εγγραφεί εγκαίρως στη σχετική εφαρμογή.
Δείτε εδώ αναλυτικά τις βάσεις όλων των πανεπιστημιακών τμημάτων για το 2026
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