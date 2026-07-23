Βάσεις 2026: Δείτε αναλυτικά όλες τις σχολές

Οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανακοινώθηκαν σήμερα Πέμπτη 23 Ιουλίου στις 11:00 το πρωί, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τη σχολή στην οποία εισάγονται είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα αρχικά των προσωπικών τους στοιχείων, είτε μέσω SMS στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον είχαν εγγραφεί εγκαίρως στη σχετική εφαρμογή.

Δείτε εδώ αναλυτικά τις βάσεις όλων των πανεπιστημιακών τμημάτων για το 2026

Βάσεις Γενικά Λύκεια

Βάσεις ΕΠΑΛ

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