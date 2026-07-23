Βάσεις 2026: Σε ποιες σχολές ο τελευταίος «πέρασε» με λίγο πάνω από 7.000 μόρια

Snapshot Η χαμηλότερη βάση εισαγωγής με λίγο πάνω 7.000 μόρια ήταν στο Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά με 7.190 μόρια.

Στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην Κοζάνη, ο τελευταίος εισήχθη με 7.380 μόρια, ενώ ο πρώτος συγκέντρωσε 19.010 μόρια.

Βάσεις λίγο πάνω από 7.500 μόρια καταγράφηκαν σε τμήματα όπως Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Η βάση εισαγωγής στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας στη Μυτιλήνη ήταν 7.970 μόρια.

Τα Τμήματα Δασολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Ψηφιακών Μέσων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο είχαν όρια εισαγωγής πάνω από 8.000 μόρια. Snapshot powered by AI

Οι Βάσεις Εισαγωγής 2026 ανέδειξαν για ακόμη μία χρονιά πανεπιστημιακά τμήματα στα οποία η εισαγωγή ήταν εφικτή με βαθμολογία λίγο πάνω από τις 7.000 μονάδες. Παρότι οι βάσεις τους παραμένουν χαμηλές, αρκετές από τις συγκεκριμένες σχολές οδηγούν σε επαγγέλματα με σημαντικές προοπτικές στην αγορά εργασίας.

Στο Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά, ο τελευταίος εισακτέος συγκέντρωσε 7.190 μόρια, καταγράφοντας τη χαμηλότερη βάση μεταξύ των συγκεκριμένων τμημάτων.

Ακολουθεί το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, όπου ο τελευταίος εισακτέος εισήχθη με 7.380 μόρια. Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως για το συγκεκριμένο τμήμα, ο εισακτέος με τη μεγαλύτερη βαθμολογία είχε συγκεντρώσει 19.010 μόρια!

Στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, η βάση διαμορφώθηκε στα 7.540 μόρια, όσα ακριβώς χρειάστηκαν και για την εισαγωγή στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά.

Στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Πρέβεζα, ο τελευταίος εισακτέος συγκέντρωσε 7.640 μόρια.

Λίγο υψηλότερα, στα 7.970 μόρια, διαμορφώθηκε η βάση του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.

Το όριο εισαγωγής στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα ήταν 8.080 μόρια, ενώ στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Αργοστόλι ο τελευταίος εισακτέος πέρασε με 8.110 μόρια.

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