results.it.minedu.gov.gr: Δείτε εδώ σε ποια σχολή έχετε περάσει

Snapshot Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα την Πέμπτη 23 Ιουλίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τη σχολή εισαγωγής τους μέσω της πλατφόρμας results.it.minedu.gov.gr.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται με οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών στοιχείων.

Υποψήφιοι που είχαν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία λαμβάνουν τα αποτελέσματα και με SMS στο κινητό τους. Snapshot powered by AI

Ανακοινώθηκαν λίγο πριν τις 11:00 το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου, οι βάσεις εισαγωγής για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026.

Οι υποψήφιοι μπορούν πλέον να ενημερωθούν για τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο εισάγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, results.it.minedu.gov.gr ή με γραπτό μήνυμα (SMS), εφόσον είχαν ολοκληρώσει εγκαίρως την εγγραφή τους στη σχετική υπηρεσία.

Πώς θα δείτε τη σχολή εισαγωγής σας

Οι υποψήφιοι εισάγονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας results.it.minedu.gov.gr.πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου, καθώς και τα τέσσερα αρχικά γράμματα από τα προσωπικά τους στοιχεία (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο και Μητρώνυμο).

Εναλλακτικά, όσοι είχαν εγγραφεί εγκαίρως στη σχετική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας θα λάβουν τα αποτελέσματα και με SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Η πλατφόρμα των βάσεων εισαγωγής

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