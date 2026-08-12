Βρήκαν 20,8 τόνους χρυσού και μετακινούν ολόκληρο αυτοκινητόδρομο για να τους εξορύξουν

Στο Ρίο Γκράντε ντο Νόρτε της βορειοανατολικής Βραζιλίας, ένας ολόκληρος αυτοκινητόδρομος ετοιμάζεται να αλλάξει διαδρομή για έναν απρόσμενο λόγο: κάτω από την άσφαλτο βρίσκεται ένα κοίτασμα χρυσού που πλέον εκτιμάται σε 20,8 τόνους.

Ο δρόμος περνά μέσα από την περιοχή ενός ενεργού ορυχείου και περιορίζει την επέκτασή του, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η μετακίνησή του ώστε να απελευθερωθεί ο χώρος για την εξόρυξη. Οι νέες έρευνες μάλιστα αποκάλυψαν ότι το κοίτασμα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι υπολογιζόταν μέχρι σήμερα.

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