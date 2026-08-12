Βρήκαν 20,8 τόνους χρυσού και μετακινούν ολόκληρο αυτοκινητόδρομο για να τους εξορύξουν
Οι νέες έρευνες αποκάλυψαν 82% περισσότερα ανακτήσιμα αποθέματα χρυσού από την αρχική εκτίμηση και πλέον ένας αυτοκινητόδρομος πρέπει να μετακινηθεί
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Στο Ρίο Γκράντε ντο Νόρτε της βορειοανατολικής Βραζιλίας, ένας ολόκληρος αυτοκινητόδρομος ετοιμάζεται να αλλάξει διαδρομή για έναν απρόσμενο λόγο: κάτω από την άσφαλτο βρίσκεται ένα κοίτασμα χρυσού που πλέον εκτιμάται σε 20,8 τόνους.
Ο δρόμος περνά μέσα από την περιοχή ενός ενεργού ορυχείου και περιορίζει την επέκτασή του, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η μετακίνησή του ώστε να απελευθερωθεί ο χώρος για την εξόρυξη. Οι νέες έρευνες μάλιστα αποκάλυψαν ότι το κοίτασμα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι υπολογιζόταν μέχρι σήμερα.
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