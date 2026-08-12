Λατινοπούλου: «Δεν έκανα ποτέ επίθεση – Απλώς λέω τα πράγματα με το όνομά τους»

Η ευρωβουλευτής της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, αναφέρθηκε ξανά στην επίθεση που δέχτηκε από ομάδα Ρομά στο λιμάνι της Τήνου, ενώ επέμεινε στην κριτική της για τη στάση πολιτικών προσώπων και οργανώσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε η αντίδραση που θα ανέμενε κανείς απέναντι σε ένα τέτοιο συμβάν.

«Ούτε κιχ δεν βγάλανε, ούτε ψίθυρο, είναι αυτοί οι δήθεν ευαισθητούληδες που είναι με τα δικαιώματα των γυναικών, που βγαίνουν και σκίζουν τα ιμάτια τους για την πατριαρχία, για το πώς πρέπει να προστατεύουμε τις γυναίκες, για τις σεξιστικές επιθέσεις, για τις ύβρεις. Πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ; Πού είναι όλοι αυτοί. Πού είναι η Καρυστιανού, πού είναι η Γιάμαλη, πού είναι όλοι αυτοί; Ο Τσίπρας, αυτοί όλοι δεν έχουν σηκώσει ποτέ τη σημαία, αλλά εκεί είναι όλη η υποκρισία. Ο Βαρουφάκης και άλλοι. Αυτοί όλοι τόσα χρόνια υποτίθεσαν ότι είναι οι υπερασπιστές των γυναικείων δικαιωμάτων και ότι πρέπει τις γυναίκες να τις προστατεύουμε και ότι πρέπει οι γυναίκες να μην δέχονται χυδαίες επιθέσεις», είπε η Λατινοπούλου, μιλώντας στον STATUS FM 107,7.

«Επειδή ζούμε στην εποχή του παραλόγου, δεν θα τρελάνουμε τους λογικούς. Επειδή κάποιοι σκύβουν το κεφάλι απέναντι στην πολιτική ορθότητα, δεν θα τρελαθούμε όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό ξεκινά από τους πολιτικούς. Οι γύφτοι έχουν αποθρασυνθεί γιατί τους χαϊδεύουν για να παίρνουν ψηφαλάκια», υποστήριξε ακόμη.

«Η μητέρα μου δεν είχε βρεθεί ξανά σε τέτοια κατάσταση, μου τραβούσε το χέρι, με χάιδευε, προσπαθούσε να μου πει “κόψε, μην μιλάς”. Τρομοκρατήθηκε, φοβήθηκε. Από την Κυριακή δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δεν είναι συνηθισμένη σε τέτοιου είδους βία και δεν είναι υποχρεωμένη να την υποστεί», προσέθεσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου. «Και ο μπαμπάς μου και τα αδέλφια μου και ο σύντροφός μου… όλοι ανησύχησαν», προσέθεσε.

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