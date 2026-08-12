Λατινοπούλου για επίθεση από ρομά στην Τήνο: «Η μητέρα μου τρομοκρατήθηκε και φοβήθηκε»

Το σχόλιο της Αφροδίτης Λατινοπούλου για τη λεκτική επίθεση που δέχτηκε από ομάδα Ρομά στο λιμάνι της Τήνου

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Λατινοπούλου για επίθεση από ρομά στην Τήνο: «Η μητέρα μου τρομοκρατήθηκε και φοβήθηκε»
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  • Η Αφροδίτη Λατινοπούλου δέχτηκε λεκτική επίθεση από ομάδα Ρομά στο λιμάνι της Τήνου, γεγονός που προκάλεσε φόβο και τρομοκρατία στη μητέρα της.
  • Η Λατινοπούλου χρησιμοποίησε τον όρο «γύφτοι» και τόνισε ότι τέτοιες επιθέσεις δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά.
  • Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν αρνήθηκε να συζητήσει με τους επιτιθέμενους σχετικά με τα εγκλήματα που αποδίδει στην ομάδα.
  • Η μητέρα της Λατινοπούλου, που δεν είχε ξαναβρεθεί σε ανάλογη κατάσταση, φοβήθηκε ιδιαίτερα όταν είδε τον αριθμό των ατόμων που τις πλησίασαν.
  • Η Λατινοπούλου ζήτησε την καταδίκη τέτοιων συμπεριφορών από πολιτικές ομάδες και φορείς υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών.
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Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου, μίλησε εκ νέου για τη λεκτική επίθεση που δέχτηκε από άνδρα Ρομά ενώ βρισκόταν στο λιμάνι της Τήνου μαζί με τη μητέρα της.

Χρησιμοποιώντας ξανά τον προβλητικό όρο «γύφτοι», είπε στο MEGA ότι τρομοκρατήθηκε και φοβήθηκε, υποστηρίζοντας πως «πήγα μαζί με τη μητέρα μου για προσκύνημα στην Τήνο και όταν πήγαμε στο λιμάνι, 15 – 20 γύφτοι μου έκαναν επίθεση γιατί λέμε τους γύφτους, “γύφτους”. Επί 45 λεπτά δεχόμουν χυδαία επίθεση, δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό και τις απειλές».

Η Λατινοπούλου τόνισε ακόμη ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, λέγοντας πως «δεν είναι η πρώτη φορά που οι γύφτοι κάνουν τέτοιες επιθέσεις. Ακόμα μία φορά αποδεικνύουν το ποιόν τους, έβριζαν μπροστά στα παιδιά τους».

Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς ξεκίνησε η αντιπαράθεση στο λιμάνι, εξηγώντας ότι αρχικά ένας άνδρας την προσέγγισε προκειμένου να συζητήσουν σε ήρεμο τόνο. «Καθόμασταν με τη μητέρα μου και συζητούσαμε. Κάποια στιγμή, με πλησίασε κάποιος και μου είπε να μιλήσουμε ήρεμα κι εγώ τους είπα αν δεν κάνετε εγκλήματα δεν αφορούν εσάς όσα είπα. Δεν είπα ότι όλοι είναι ίδιοι. Ξεκίνησε η επίθεση γιατί δεν μπορούν να κάνουν συζήτηση», ισχυρίστηκε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μητέρα της, η οποία βρισκόταν δίπλα της καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού. Όπως είπε, δεν είχε προηγούμενη εμπειρία από ανάλογη κατάσταση και φοβήθηκε όταν είδε τον αριθμό των ατόμων που τις πλησίασαν.

«Δεν έχει βρεθεί σε κάτι παρόμοιο, δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, τρομοκρατήθηκε και φοβήθηκε γιατί όταν βλέπεις 25 – 30 να σε πλησιάζουν, ένας μάλιστα πήγε να με χτυπήσει… Μου έπιανε το χέρι, μου έλεγε “κόψε”», περιέγραψε.

Η Λατινοπούλου ολοκλήρωσε πως τέτοιες συμπεριφορές δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές απέναντι σε κανέναν πολίτη.

«Δεν ανέχομαι τέτοιες συμπεριφορές όχι μόνο για εμένα, αλλά για κάθε πολίτη που θέλει να πάρει το καράβι. Πού είναι οι καταδίκες από τις ομάδες των αριστερούληδων, των δήθεν ευαίσθητων για τα δικαιώματα των γυναικών; Πού είναι όλοι αυτοί, πού είναι τα κόμματα; Άκρα του τάφου σιωπή. Δεν υπάρχει εξίσωση θύτη και θύματος. Πάνω από όλα είμαι πολίτης. Το να γίνεται τέτοια χυδαία επίθεση σε εμένα και τη μητέρα μου, που τη βάζω πάνω από όλα, ήταν κάτι που έπρεπε να καταδικαστεί σύσσωμα και ειδικά από όλους όσοι βάζουν πάνω από όλα τις γυναίκες».

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