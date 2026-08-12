«Η εξήγηση για τα UFO στον ουρανό της Κρήτης και της Αθήνας» - Ο Θοδωρής Κολυδάς αναλύει

Snapshot Το ασυνήθιστο σύννεφο που εμφανίστηκε στον ουρανό της Αττικής και της Κρήτης προκάλεσε συζητήσεις περί UFO λόγω της μοναδικής του εμφάνισης και της φωτεινότητάς του τη νύχτα.

Ο Θοδωρής Κολυδάς εξήγησε ότι το φαινόμενο οφείλεται σε αέρια και υπολείμματα προωθητικών πυραύλων σε πολύ μεγάλα ύψη, όπως σε πτήσεις πυραύλων Falcon 9 της SpaceX.

Σε μεγάλα ύψη, η ατμόσφαιρα είναι αραιή, επιτρέποντας την ταχεία διαστολή και τον σχηματισμό σπειροειδών ή κυκλικών νεφών που φωτίζονται από τον ήλιο παρά το σκοτάδι στο έδαφος.

Το φαινόμενο φωτισμού οφείλεται στο twilight effect, όπου το φως του ήλιου φωτίζει τα αέρια σε ύψος εκατοντάδων χιλιομέτρων πάνω από τη σκιά της Γης.

Αυτοί οι φωτεινοί σχηματισμοί δεν αποτελούν ένδειξη εξωγήινων αντικειμένων, αλλά δείγμα της φυσικής της ανώτερης ατμόσφαιρας σε συνδυασμό με την πυραυλική τεχνολογία. Snapshot powered by AI

Ένα ασυνήθιστο, μοναχικό σύννεφο που εμφανίστηκε στον ουρανό της νοτιοανατολικής Αττικής το βράδυ της Τρίτης, λίγο πριν βασιλέψει ο ήλιος, τράβηξε τα βλέμματα και την περιέργεια των λουομένων.

Το συγκεκριμένο σύννεφο ήταν το μοναδικό στον ουρανό εκείνη τη στιγμή, κάτι που προκάλεσε συζητήσεις και σχόλια, με ορισμένους μάλιστα να αστειεύονται ή να υποθέτουν ότι ίσως επρόκειτο για UFO.

Παρόμοιες αναφορές έγιναν από κατοίκους και σε άλλες περιοχές, ενώ ιδιαίτερα πολλές ήταν οι μαρτυρίες που έφτασαν από την Κρήτη σχετικά με το ίδιο φαινόμενο.

Η εξήγηση Κολυδά

Την επιστημονική εξήγηση του φαινομένου έδωσε ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρής Κολυδάς, αναφέροντας σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ότι «πρόκειται για ένα γνωστό οπτικό φαινόμενο που μπορεί να δημιουργηθεί από τα αέρια και τα υπολείμματα προωθητικών πυραύλων σε πολύ μεγάλα ύψη, όπως έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα σε πτήσεις πυραύλων Falcon 9 της SpaceX».

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ UFO ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Οι εντυπωσιακοί σπειροειδείς σχηματισμοί που εμφανίζονται ξαφνικά στον νυχτερινό ουρανό και εύκολα μπορούν να προκαλέσουν απορίες ή ακόμη και σενάρια περί UFO, έχουν μια πολύ πιο γήινη – αν και εξαιρετικά εντυπωσιακή – εξήγηση.

Πρόκειται για ένα γνωστό οπτικό φαινόμενο που μπορεί να δημιουργηθεί από τα αέρια και τα υπολείμματα προωθητικών πυραύλων σε πολύ μεγάλα ύψη, όπως έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα σε πτήσεις πυραύλων Falcon 9 της SpaceX.

Σε αυτά τα ύψη η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά αραιή. Έτσι, όταν απελευθερώνονται αέρια ή υπολείμματα προωθητικών από το ανώτερο στάδιο ενός πυραύλου, δεν συμπεριφέρονται όπως τα καυσαέρια ενός αεροσκάφους μέσα στην πυκνότερη κατώτερη ατμόσφαιρα. Διαστέλλονται πολύ γρήγορα και μπορούν να καταλάβουν μια τεράστια περιοχή.

Εάν παράλληλα το ανώτερο στάδιο περιστρέφεται ή αλλάζει προσανατολισμό, η εκροή των αερίων αποκτά χαρακτηριστική γεωμετρία. Καθώς το νέφος συνεχίζει να διαστέλλεται, μπορεί από το έδαφος να εμφανιστεί ως ένας σχεδόν τέλειος σπειροειδής ή κυκλικός σχηματισμός.

Γιατί όμως λάμπει;

Εδώ βρίσκεται ίσως το ομορφότερο μέρος του φαινομένου. Ενώ για τον παρατηρητή στο έδαφος έχει ήδη νυχτώσει, σε ύψος εκατοντάδων χιλιομέτρων το νέφος μπορεί ακόμη να φωτίζεται από τον Ήλιο, επειδή βρίσκεται πάνω από τη σκιά της Γης.

Το φως διαχέεται και ανακλάται στα σωματίδια και στα αέρια του νέφους, κάνοντάς το να ξεχωρίζει έντονα πάνω στον σκοτεινό ουρανό. Πρόκειται για το λεγόμενο twilight effect, ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια ή μετά από εκτοξεύσεις πυραύλων. Γι' αυτό και οι σχηματισμοί μπορεί να φαίνονται λευκοί, γαλαζωποί ή ελαφρά χρωματισμένοι και να έχουν τεράστιες φαινομενικές διαστάσεις.

Από «UFO» σε ένα όμορφο μάθημα Φυσικής

Επομένως, ένας τέτοιος φωτεινός σχηματισμός δεν αποτελεί από μόνος του ένδειξη κάποιου άγνωστου ιπτάμενου αντικειμένου. Αντίθετα, είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα του πώς συνδυάζονται η πυραυλική τεχνολογία, η φυσική της ανώτερης ατμόσφαιρας, η κίνηση των αερίων σε πολύ χαμηλές πυκνότητες και ο φωτισμός από τον Ήλιο.

Και υπάρχει μια ωραία αντίφαση: εμείς βρισκόμαστε ήδη μέσα στη νύχτα, αλλά εκατοντάδες χιλιόμετρα ψηλότερα ο Ήλιος εξακολουθεί να φωτίζει τα ίχνη που άφησε πίσω του ένας πύραυλος. Έτσι δημιουργούνται αυτές οι παράξενες φωτεινές σπείρες που, για λίγα λεπτά, μπορούν πραγματικά να κάνουν τον ουρανό να μοιάζει… εξωγήινος».

Τα νυχαυγή νέφη

Σε πιο πρόσφατη ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος αναλύει εκτενέστερα τα νυχαυγή νέφη, γνωστά και ως νέφη που λάμπουν τη νύχτα. «Δεν πρόκειται για συνηθισμένα σύννεφα», αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι «σχηματίζονται εξαιρετικά ψηλά, στη μεσόσφαιρα, σε ύψη περίπου 75–85 χιλιομέτρων, πολύ ψηλότερα από τα νέφη της τροπόσφαιρας όπου εξελίσσεται ο καιρός μας».

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«ΝΥΧΑΥΓΗ ΝΕΦΗ

Με αφορμή την πρόσφατη εμφάνιση ενός εντυπωσιακού φωτεινού σχηματισμού στην ανώτερη ατμόσφαιρα, που συνδέθηκε με τα καυσαέρια πυραύλου, αξίζει να θυμηθούμε και κάποια άλλα, πραγματικά παράξενα νέφη του ουρανού.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα νυχαυγή νέφη (Noctilucent Clouds), γνωστά και ως νέφη που λάμπουν τη νύχτα. Δεν πρόκειται για συνηθισμένα σύννεφα. Σχηματίζονται εξαιρετικά ψηλά, στη μεσόσφαιρα, σε ύψη περίπου 75–85 χιλιομέτρων, πολύ ψηλότερα από τα νέφη της τροπόσφαιρας όπου εξελίσσεται ο καιρός μας.

Το εντυπωσιακό είναι ότι γίνονται ορατά όταν στην επιφάνεια της Γης έχει ήδη σκοτεινιάσει. Ο Ήλιος, όμως, βρίσκεται αρκετά λίγο κάτω από τον ορίζοντα ώστε οι ακτίνες του να εξακολουθούν να φωτίζουν αυτά τα πολύ υψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας. Έτσι εμφανίζονται σαν λεπτές, κυματιστές, ασημόλευκες ή γαλαζωπές φωτεινές «κλωστές» μέσα στο βαθύ λυκόφως.

Τα νυχαυγή νέφη αποτελούνται κυρίως από εξαιρετικά μικρούς παγοκρυστάλλους και παρατηρούνται συχνότερα κατά τους θερινούς μήνες στα μεγάλα γεωγραφικά πλάτη. Η μελέτη τους έχει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς μας δίνει πληροφορίες για τις συνθήκες που επικρατούν στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Ο ουρανός, λοιπόν, μπορεί να μας ξαφνιάζει με εικόνες που μοιάζουν εξωπραγματικές. Άλλοτε η εξήγηση βρίσκεται σε έναν πύραυλο που πέρασε εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά και άλλοτε σε σπάνιες φυσικές διεργασίες δεκάδες χιλιόμετρα πάνω από τα κεφάλια μας.

Και ίσως αυτή να είναι η πραγματική γοητεία της ατμόσφαιρας: πολλά από όσα μοιάζουν ανεξήγητα, γίνονται ακόμη πιο συναρπαστικά όταν μάθουμε την εξήγησή τους».

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