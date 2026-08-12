Βρετανία: Επιστήμονες θα καλλιεργήσουν μικροσκοπικά ανθρώπινα όργανα από κύτταρα ασθενών

Η κίνηση αυτή αποτελεί ορόσημο για την διάσωση των ζώων που χρησιμοποιούνται ως «μοντέλα» για ανθρώπινες ασθένειες, ενώ παράλληλα, οι νέες δοκιμές στα μικροσκοπικά όργανα, θα είναι πιο ακριβείς και αξιόπιστες, καθώς θα βασίζονται σε ανθρώπινους ιστούς, σύμφωνα με τους ερευνητές

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Βρετανία: Επιστήμονες θα καλλιεργήσουν μικροσκοπικά ανθρώπινα όργανα από κύτταρα ασθενών
ΥΓΕΙΑ
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Επιστήμονες στην Βρετανία θα καλλιεργήσουν μικροσκοπικά ανθρώπινα όργανα από κύτταρα ασθενών, στο πλαίσιο μιας πρωτοποριακής προσπάθειας να βελτιωθούν οι ιατρικές δοκιμές και να μειωθούν οι δοκιμές που γίνονται στα ζώα.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι επιστήμονες θα χρησιμοποιήσουν κύτταρα για να μελετήσουν τις διαφορές στην εκδήλωση των ασθενειών μεταξύ των ασθενών, κάτι που θα τους βοηθήσει να προσδιορίσουν ποιες θεραπείες είναι οι καταλληλότερες για κάθε άτομο.

Η κίνηση αυτή αποτελεί ορόσημο για την διάσωση των ζώων που χρησιμοποιούνται ως «μοντέλα» για ανθρώπινες ασθένειες, ενώ παράλληλα, οι νέες δοκιμές στα μικροσκοπικά όργανα, θα είναι πιο ακριβείς και αξιόπιστες, καθώς θα βασίζονται σε ανθρώπινους ιστούς, σύμφωνα με τους ερευνητές.

«Αυτή η απόφαση θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στον αριθμό των ζώων που χρησιμοποιούνται και στον τρόπο με τον οποίο θα αναπτύσσουμε νέα φάρμακα στο μέλλον», δήλωσε στον Guardian ο Ματίας Ζίλμπαουερ, κλινικός καθηγητής παιδιατρικής γαστρεντερολογίας στο Cambridge Stem Cell Institute, τονίζοντας ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα χρησιμοποιούνται ζώα, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που δεν μπορούν να εξεταστούν στα νέα μοντέλα.

«Αλλά η μείωση είναι σημαντική», είπε.

Η έρευνα των επιστημόνων

Οι ερευνητές καλλιεργούν μικροσκοπικά ανθρώπινα όργανα, γνωστά ως οργανοειδή, εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία.

Οι δοκιμές τους δείχνουν ότι μικροσκοπικά όργανα που έχουν μέγεθος μόλις ένα χιλιοστό φέρουν βασικά χαρακτηριστικά κανονικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο επηρεάζονται από ασθένειες και ανταποκρίνονται στα φάρμακα.

Έτσι, με τη βοήθεια των οργανοειδών που έχουν καλλιεργηθεί από παθολογικούς ανθρώπινους ιστούς, οι επιστήμονες μπορούν να διερευνήσουν εάν κάποια υποψήφια φάρμακα αντιστρέφουν τις παθολογικές αλλαγές σε όλους ή σε ένα υποσύνολο ασθενών, και να εντοπίζουν γρήγορα τα φάρμακα που δεν λειτουργούν.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, πάνω από το 90% των φαρμάκων που φαίνεται να λειτουργούν στα ζώα, στη συνέχεια αποτυγχάνουν στις κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την αξία των δοκιμών αυτών.

Γι' αυτόν τον λόγο, οι αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ και της Ευρώπης ενθαρρύνουν πλέον την υιοθέτηση εναλλακτικών προσεγγίσεων, εφόσον αυτές είναι διαθέσιμες.

«Πολλές ανθρώπινες ασθένειες είτε δεν εμφανίζονται στα ζώα είτε εκδηλώνονται με διαφορετικό τρόπο, επειδή τα ζώα δεν είναι... άνθρωποι», δήλωσε ο Ζίλμπαουερ. «Θέλουμε οι δοκιμές και τα μοντέλα μας να μπορούν να μας δείξουν ποιες θεραπείες είναι αποτελεσματικές και σε ποιους ασθενείς, και ένα ποντίκι δεν μπορεί να μας το πει αυτό».

Η νέα έρευνα θα διεξαχθεί από ένα ερευνητικό κέντρο στο Κέιμπριτζ, το οποίο χρηματοδοτείται από το βρετανικό Συμβούλιο Ιατρικής Έρευνας (Medical Research Council). Στο πλαίσιο αυτής, οι ερευνητές θα συνεργαστούν με επιστήμονες για να δημιουργήσουν μια «βιβλιοθήκη» λειτουργικών οργανοειδών.

Στη συνέχεια, τα οργανοειδή θα διατεθούν σε ακαδημαϊκούς και στη φαρμακευτική βιομηχανία, προκειμένου να τους βοηθήσουν να δημιουργήσουν νέα φάρμακα.

Πέρυσι, πραγματοποιήθηκαν 2,54 εκατομμύρια δοκιμές σε ζώα στη Βρετανία, σημειώνοντας μια μείωση 3,8% σε σχέση με το 2024. Σε πάνω από το 90% των δοκιμών χρησιμοποιήθηκαν ποντίκια, αρουραίοι, ψάρια και πτηνά, ενώ στο 1% χρησιμοποιήθηκαν προστατευόμενα είδη, όπως γάτες, σκύλοι, άλογα και πίθηκοι.

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