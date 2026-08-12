Το Smart #2, ο διάδοχος του εμβληματικού Fortwo, αποκαλύφθηκε

Οι πρώτες φωτογραφίες της έκδοσης παραγωγής, μαζί με βασικά τεχνικά στοιχεία, εμφανίστηκαν στα έγγραφα πιστοποίησης του κινεζικού Υπουργείου Βιομηχανίας και Πληροφορικής (MIIT), πριν από την επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα του μοντέλου.

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