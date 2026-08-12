Το Smart #2, ο διάδοχος του εμβληματικού Fortwo, αποκαλύφθηκε
Το νέο smart #2 αποκαλύφθηκε πρόωρα στην Κίνα και επαναφέρει τη μάρκα στην κατηγορία των πολύ μικρών αυτοκινήτων πόλης, με μήκος κάτω από 2,8 μέτρα, πίσω κίνηση και αυτονομία έως 300 χιλιόμετρα.
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Οι πρώτες φωτογραφίες της έκδοσης παραγωγής, μαζί με βασικά τεχνικά στοιχεία, εμφανίστηκαν στα έγγραφα πιστοποίησης του κινεζικού Υπουργείου Βιομηχανίας και Πληροφορικής (MIIT), πριν από την επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα του μοντέλου.
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