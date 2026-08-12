Πότε ανοίγουν τα σχολεία για τη νέα χρονιά

Snapshot Τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ανοίξουν στις 11 Σεπτεμβρίου.

Η πρώτη ημέρα δεν περιλαμβάνει μαθήματα, αλλά αγιασμό, ενημερώσεις και διανομή σχολικών βιβλίων.

Οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στις σχολικές μονάδες από την 1η Σεπτεμβρίου για προετοιμασία και οργάνωση.

Οι σχετικές εγκύκλιοι για τη νέα χρονιά θα εκδοθούν προς το τέλος του καλοκαιριού. Snapshot powered by AI

Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, θα ανοίξουν τα σχολεία και θα επιστρέψουν στα θρανία τους οι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η πρώτη ημερά της νέας σχολικής χρονιάς, ωστόσο, δεν είναι ημερά μαθημάτων, καθώς οι μαθητές προσέρχονται στις σχολικές μονάδες για τον αγιασμό, λαμβάνουν τις πρώτες οδηγίες για τη λειτουργία του σχολείου και ενημερώνονται για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών.

Τι ώρα θα γίνει ο αγιασμός

Οι ακριβείς ώρες πραγματοποίησης του αγιασμού θα ανακοινωθούν από τις διευθύνσεις των σχολείων λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της χρονιάς.

Συνήθως, στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο αγιασμός πραγματοποιείται έως τις 09:15, ενώ σε Γυμνάσια και Λύκεια η διαδικασία ολοκληρώνεται συνήθως έως τις 10:00.

Μετά τον αγιασμό θα ακολουθήσει η διανομή των σχολικών βιβλίων και οι πρώτες οδηγίες προς τους μαθητές για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών.

Πότε επιστρέφουν οι εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί θα επιστρέψουν στις σχολικές μονάδες νωρίτερα, από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026.

Το διάστημα που μεσολαβεί έως την έναρξη των μαθημάτων αξιοποιείται για υπηρεσιακές διαδικασίες, την οργάνωση των τμημάτων, τον προγραμματισμό του διδακτικού έργου και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις και επιμορφωτικές δράσεις.

Στόχος είναι η καλύτερη προετοιμασία των σχολείων και η ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Τι ισχύει για τη νέα χρονιά

Η σχολική χρονιά 2026-2027 αναμένεται να ξεκινήσει με το ίδιο πλαίσιο λειτουργίας που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια.

Οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας για τον αγιασμό, τη διανομή βιβλίων και την έναρξη των μαθημάτων αναμένεται να εκδοθούν προς το τέλος του καλοκαιριού.

Μέχρι τότε, οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα απολαύσουν σχεδόν τρεις μήνες καλοκαιρινών διακοπών πριν από την επιστροφή στα σχολεία και την έναρξη ενός νέου κύκλου μαθημάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

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