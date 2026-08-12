Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (12/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|2/8/2026 8:00:00 πμ
|12/8/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΜΗΘΥΜΝΗΣ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ έως κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|929
|Λειτουργία
|12/8/2026 8:00:00 πμ
|12/8/2026 12:00:00 μμ
|ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΤΡΟΥΛΑ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΠΟΝΤΙΩΝ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Λειτουργία
|12/8/2026 8:00:00 πμ
|12/8/2026 12:00:00 μμ
|ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
|ΚΑΛΥΒΙΑ - ΦΟΙΝΙΚΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|512
|Λειτουργία
|12/8/2026 8:00:00 πμ
|12/8/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ έως κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ Ν024 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ απο κάθετο: ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΙΣΜΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ έως κάθετο: ΣΑΧΤΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ ΝΟ15 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1049
|Κατασκευές
|12/8/2026 8:00:00 πμ
|12/8/2026 1:30:00 μμ
|ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΑΘΝΟΔΩΡΟΥ ΝΟ48 έως κάθετο: ΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ
|1048
|Κατασκευές
|12/8/2026 11:00:00 πμ
|12/7/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
|ΚΑΛΥΒΙΑ - ΦΟΙΝΙΚΙΑ - ΤΕΝΕΔΟΥ - ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΔΕΙΝΟΚΤΑΤΟΥΣ - ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ - ΑΓ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ - ΙΣΜΙΝΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|513
|Λειτουργία
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