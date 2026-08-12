Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας - Στο «κόκκινο» η Αττική

Σε αυξημένη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός - Ενισχύονται οι περιπολίες και η εναέρια επιτήρηση

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας - Στο «κόκκινο» η Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και σημαντικών περιφερειών όπως η Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο.
  • Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα με ενισχυμένες περιπολίες εναέριας και επίγειας επιτήρησης, ενώ η Πυροσβεστική εφαρμόζει το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας.
  • Εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα πολιτικής προστασίας, όπως η πιθανή απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής πολιτών σε ευπαθείς περιοχές και δάση.
  • Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η καύση ξερών υλικών, η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, και το κάπνισμα στην ύπαιθρο.
  • Σε περίπτωση ανίχνευσης πυρκαγιάς, οι πολίτες πρέπει να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199.
Snapshot powered by AI

Ιδιαίτερα αυξημένος είναι σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών σε μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, πολλές περιοχές βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 – πολύ υψηλός κίνδυνος.

Στην κατηγορία 4 βρίσκονται η Αττική, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, καθώς και σημαντικές περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για:

Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Κορινθία, Αρκαδία, Αργολίδα και Λακωνία

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Βοιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα και Εύβοια, συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Κυκλάδες

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη και Έβρος, συμπεριλαμβανομένης της Σαμοθράκης.

Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών που βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, ώστε να παραμείνουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και να μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό πυρκαγιάς.

Από την πλευρά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παραμένει σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ το προσωπικό βρίσκεται σε μερική επιφυλακή. Παράλληλα, αυξάνονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, αλλά και οι περιπολίες πυροσβεστικών, αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων.

Παράλληλα, στις περιοχές υψηλού κινδύνου εφαρμόζεται το προβλεπόμενο σχέδιο Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές. Στο πλαίσιο αυτό, είναι δυνατό να εφαρμόζεται και προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής πολιτών σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές.

Ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Μεταξύ άλλων, συνιστάται να αποφεύγονται η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση εργαλείων και μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψησταριών και το κάπνισμα μελισσών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για την απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, ενώ υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, καλείται να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199.

Η σημερινή ημέρα απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, οι καιρικές συνθήκες και η ξηρή βλάστηση δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για την εκδήλωση και γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:50ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: Επιβεβαίωσε ότι άλλαξε κρυφά αεροπλάνα μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ - «Εμπιστεύομαι τις μυστικές υπηρεσίες» - Το σχέδιο του Ιράν να χτυπήσει το Air Force One με πύραυλο

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (12/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:34LIFESTYLE

Ρονάλντο - Ροντρίγκεζ: Happy end στο γαμήλιο «θρίλερ» - Έπειτα από 10 χρόνια σχέσης είπαν το «Ναι»

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (12/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Το παρκούρ ως «φάρμακο» για την τρίτη ηλικία

07:24ΥΓΕΙΑ

Νέα έρευνα: Η περιορισμένη κατανάλωση ζάχαρης στα πρώτα χρόνια της ζωής συνδέεται με 46% μικρότερο κίνδυνο Αλτσχάιμερ

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Η «αληθινή» κατάρα της μούμιας: «Καμπανάκι» για την υγεία το αυξανόμενο εμπόριο μουμιοποιημένων ανθρώπινων λειψάνων

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Τα μάτια στον ουρανό: Τέσσερα ουράνια γεγονότα που συγκλίνουν σήμερα

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος στα νησιά: Τήνος, Πάτμος, Πάρος και Σίφνος στο επίκεντρο – Πάνω από 95% οι πληρότητες

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ετήσια ενίσχυση 300 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι και ευάλωτοι πολίτες τη δικαιούνται– Ποιοι μένουν εκτός

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας - Στο «κόκκινο» η Αττική

06:58ΚΟΣΜΟΣ

Stranger Things στις ΗΠΑ από την κακοκαιρία: Νεκρός στην Ιντιάνα, καταστροφές σε Ιλινόις και Οχάιο

06:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super Cup: ΑΕΚ – ΟΦΗ για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στο Παγκρήτιο

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Αυγούστου

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Στους 254 οι νεκροί από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ – Μάχη με το χρόνο για τους εγκλωβισμένους στα συντρίμμια

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός Kολομβίας: Πότε σημειώθηκε στην Ελλάδα δόνηση με παρόμοια γεωφυσικά χαρακτηριστικά - Η απάντηση Γεράσιμου Παπαδόπουλου

06:14ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Αναπτήρες και ανεμιστήρες έγιναν είδος πολυτελείας – Σε αδιανόητα ύψη οι τιμές

05:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν τα ισχυρά μελτέμια – Πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη – Η πρόγνωση μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:12LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 7 Ιουλίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
04:50ΚΟΣΜΟΣ

Ολική έκλειψη Ηλίου σήμερα – Οι περιοχές όπου η μέρα θα γίνει «νύχτα» για λίγα λεπτά

00:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μέγας είσαι Μίλτο: Ο Τεντόγλου γράφει ιστορία στον στίβο με το 4ο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο

05:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν τα ισχυρά μελτέμια – Πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη – Η πρόγνωση μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός Kολομβίας: Πότε σημειώθηκε στην Ελλάδα δόνηση με παρόμοια γεωφυσικά χαρακτηριστικά - Η απάντηση Γεράσιμου Παπαδόπουλου

00:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Τεντόγλου αγκάλιασε τη Ντρέσλερ: Οι δυο τους στην κορυφή της ιστορίας του μήκους

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ετήσια ενίσχυση 300 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι και ευάλωτοι πολίτες τη δικαιούνται– Ποιοι μένουν εκτός

00:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απολαυστικός Τεντόγλου, ξέχασε το... μετάλλιο και του ξέφυγαν «γαλλικά»

23:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Διπλή ελληνική πρόκριση στο επί κοντώ με Στεφανίδη και Αδαμοπούλου

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Απόστολος Σίσκος: Viral το τρομερό ξέσπασμα της μητέρας του μετά τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

06:58ΚΟΣΜΟΣ

Stranger Things στις ΗΠΑ από την κακοκαιρία: Νεκρός στην Ιντιάνα, καταστροφές σε Ιλινόις και Οχάιο

00:00ΚΟΣΜΟΣ

Προαίσθημα ή σύμπτωση; Γύπας χτυπάει την καμπάνα πριν τον φονικό σεισμό στην Κολομβία

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή ανακάλυψη μετά από 40 χρόνια: Βιολογικός πατέρας του παιδιού της και άλλων 9 ήταν ο γιατρός γονιμότητας

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Τα μάτια στον ουρανό: Τέσσερα ουράνια γεγονότα που συγκλίνουν σήμερα

17:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Από πνευμονικό οίδημα και υποξία επήλθε ο θάνατος του αστυνομικού

06:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οριστική εικόνα για τον 15Αύγουστο - Τι δείχνουν τα μοντέλα GFS και ECMWF - Και μετά καύσωνας

22:12ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/08/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3.000.000 ευρώ

22:31LIFESTYLE

Παντρεύτηκαν ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ - Η πρώτη φωτογραφία με τις βέρες

09:21LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ανακοινώθηκε ο νέος συμπαρουσιαστής του Δημήτρη Οικονόμου

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Η φωτογραφία της ημέρας: Κεραυνός «συναντά» ουράνιο τόξο στη Θράκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ