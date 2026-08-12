Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας - Στο «κόκκινο» η Αττική

Snapshot Σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και σημαντικών περιφερειών όπως η Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο.

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα με ενισχυμένες περιπολίες εναέριας και επίγειας επιτήρησης, ενώ η Πυροσβεστική εφαρμόζει το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα πολιτικής προστασίας, όπως η πιθανή απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής πολιτών σε ευπαθείς περιοχές και δάση.

Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η καύση ξερών υλικών, η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, και το κάπνισμα στην ύπαιθρο.

Σε περίπτωση ανίχνευσης πυρκαγιάς, οι πολίτες πρέπει να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199. Snapshot powered by AI

Ιδιαίτερα αυξημένος είναι σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών σε μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, πολλές περιοχές βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 – πολύ υψηλός κίνδυνος.

Στην κατηγορία 4 βρίσκονται η Αττική, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, καθώς και σημαντικές περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για:

Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Κορινθία, Αρκαδία, Αργολίδα και Λακωνία

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Βοιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα και Εύβοια, συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Κυκλάδες

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη και Έβρος, συμπεριλαμβανομένης της Σαμοθράκης.

Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών που βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, ώστε να παραμείνουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και να μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό πυρκαγιάς.

Από την πλευρά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παραμένει σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ το προσωπικό βρίσκεται σε μερική επιφυλακή. Παράλληλα, αυξάνονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, αλλά και οι περιπολίες πυροσβεστικών, αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων.

Παράλληλα, στις περιοχές υψηλού κινδύνου εφαρμόζεται το προβλεπόμενο σχέδιο Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές. Στο πλαίσιο αυτό, είναι δυνατό να εφαρμόζεται και προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής πολιτών σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές.

Ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Μεταξύ άλλων, συνιστάται να αποφεύγονται η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση εργαλείων και μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψησταριών και το κάπνισμα μελισσών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για την απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, ενώ υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, καλείται να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199.

Η σημερινή ημέρα απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, οι καιρικές συνθήκες και η ξηρή βλάστηση δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για την εκδήλωση και γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών.

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