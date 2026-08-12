Κολομβία: 254 οι νεκροί από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ – Μάχη με το χρόνο για τους εγκλωβισμένους

Snapshot Ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ στη δυτική Κολομβία έχει προκαλέσει 254 θανάτους και περίπου 1.600 τραυματίες, με σοβαρές ζημιές σε Κάλι, Περέιρα, Μανισάλες και Κιμπντό.

Περίπου 240 κτήρια έχουν καταστραφεί, ενώ νοσοκομεία έχουν υποστεί ζημιές, προκαλώντας προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, με την ανάσυρση μιας γυναίκας ζωντανής μετά από σχεδόν 30 ώρες, ενώ περίπου 24 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο ίδιο κτήριο.

Σε ορισμένες περιοχές έχει επιβληθεί νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας για την αποφυγή λεηλασιών, και διεθνής βοήθεια έχει κινητοποιηθεί για την υποστήριξη των σεισμόπληκτων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε γειτονικές χώρες όπως ο Ισημερινός, ο Παναμάς και η Βενεζουέλα, ενώ οι πρώτες 72 ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την επιβίωση των εγκλωβισμένων. Snapshot powered by AI

Στους 254 έχουν φτάσει οι νεκροί από τον μεγάλο σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη δυτική Κολομβία, σύμφωνα με υπολογισμούς που βασίζονται στις ενημερώσεις των δήμων που έχουν πληγεί. Από αυτούς, οι 101 καταγράφονται στην Περέιρα και οι 95 στην Κάλι.

Στις πόλεις Κάλι, Περέιρα, Μανισάλες και Κιμπντό έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 1.600 τραυματίες, ενώ περίπου 240 κτήρια έχουν καταστραφεί. Ζημιές έχουν υποστεί και νοσοκομεία, με προβλήματα να καταγράφονται παράλληλα στην ηλεκτροδότηση και στις τηλεπικοινωνίες.

Παραμένει ασαφές πόσοι άνθρωποι αγνοούνται. Ανεπίσημη καταγραφή σε διαδικτυακή πλατφόρμα, όπου πολίτες δηλώνουν συγγενείς και φίλους των οποίων δεν γνωρίζουν την τύχη, ανεβάζει τον αριθμό σε περίπου 4.000.

Ζωντανή μετά από σχεδόν 30 ώρες

Στην Κάλι, διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή μία 31χρονη γυναίκα σχεδόν 30 ώρες μετά τον σεισμό.

Η γυναίκα βρισκόταν στον δεύτερο όροφο πενταώροφης πολυκατοικίας όταν το κτήριο κατέρρευσε. Η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε περίπου 16 ώρες, με τα συνεργεία να φτάνουν σε βάθος επτά έως οκτώ μέτρων μέσα στα συντρίμμια.

Σύμφωνα με τον πυροσβέστη Σαντιάγο Σάντσες, η κατάσταση της υγείας της, δεδομένων των συνθηκών, είναι καλή.

Στο ίδιο κτήριο εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι ακόμη 24 άνθρωποι, ενώ τουλάχιστον δύο από αυτούς πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 07:34 το πρωί της Δευτέρας, τοπική ώρα, κοντά στη Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στον νομό Τσοκό, σε βάθος 103 χιλιομέτρων.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε πολλές περιοχές, με επαγγελματίες διασώστες, εθελοντές, στρατιωτικούς και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους να επιχειρούν στα συντρίμμια.

Σε αρκετά σημεία ζητείται από κατοίκους και συγκεντρωμένους να κάνουν απόλυτη ησυχία, ώστε τα συνεργεία να μπορούν να ακούσουν πιθανές φωνές ή χτυπήματα εγκλωβισμένων.

Οι πρώτες 72 ώρες μετά από έναν μεγάλο σεισμό θεωρούνται κρίσιμες για τον εντοπισμό επιζώντων, καθώς μετά το διάστημα αυτό οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται σημαντικά.

Μεγάλες ζημιές στην Κάλι και την Περέιρα

Στην Κάλι, πολλές γειτονιές έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές, με κτήρια να έχουν καταρρεύσει και οχήματα να έχουν καταπλακωθεί από τοίχους και όγκους μπετόν.

Κάτοικοι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης των συντριμμιών, χρησιμοποιώντας φτυάρια, σκαπάνες ακόμη και τα χέρια τους.

Ζημιές έχουν υποστεί και νοσοκομεία. Τμήμα του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Κάλι κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά ασθενών σε άλλους χώρους.

Στην Περέιρα, μεγάλο μέρος των περίπου 480.000 κατοίκων παραμένει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ περιορισμένη είναι και η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πολλοί κάτοικοι πέρασαν τη νύχτα σε πάρκα και ανοιχτούς χώρους, καθώς έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 100 μετασεισμοί.

«Τα χάσαμε όλα, αλλά είμαστε ζωντανοί», είπε ο 23χρονος Χοάν Ταμπάσκο, ο οποίος βρίσκεται σε πάρκο μαζί με τη σύντροφό του και το επτά μηνών παιδί τους.

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε ορισμένες πόλεις

Σε ορισμένες από τις πληγείσες περιοχές έχει επιβληθεί νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας, προκειμένου να περιοριστούν περιστατικά λεηλασιών.

Παράλληλα, κάτοικοι και εθελοντές συγκεντρώνουν τρόφιμα, νερό και είδη πρώτης ανάγκης για τους σεισμόπληκτους και τα σωστικά συνεργεία.

Η διεθνής βοήθεια

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια επισκέφθηκε την Περέιρα και ανακοίνωσε οικονομική στήριξη για όσους έχασαν τα σπίτια τους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανακοινώσει βοήθεια ύψους 15,5 εκατ. δολαρίων, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το σύστημα Copernicus για την αποτύπωση των ζημιών και την υποστήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης.

Μηνύματα αλληλεγγύης έχουν στείλει επίσης ο πάπας Λέων ΙΔ΄ και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στον Ισημερινό, τον Παναμά και τη Βενεζουέλα.