Super Cup: ΑΕΚ – ΟΦΗ για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στο Παγκρήτιο

Η ΑΕΚ κι ο ΟΦΗ αναμετρώνται το βράδυ της Τετάρτης (12/8, 20:00), με έπαθλο το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν.

Η Πρωταθλήτρια Ελλάδας αντιμετωπίζει τον Κυπελλούχο, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.

Η ΑΕΚ, μετά την κατάκτηση του δεύτερου πρωταθλήματος τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ξεκινά ως το φαβορί για να σηκώσει και το τρόπαιο του Super Cup. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς κράτησε σε μεγάλο βαθμό τον περυσινό κορμό που την οδήγησε στην κορυφή της Super League, προχωρώντας παράλληλα σε στοχευμένες μεταγραφικές κινήσεις, με στόχο να διατηρήσει τα κεκτημένα και να εξασφαλίσει την παρουσία της στη League Phase του UEFA Champions League.

Ο Νίκολιτς δεν θα έχει πλέον στη διάθεσή του τον MVP της περυσινής σεζόν, Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος επέστρεψε στην πατρίδα του, ενώ από την ομάδα αποχώρησαν μεταξύ άλλων οι Ζοάο Μάριο, Ρομπέρτο Περέιρα και Ρόμπερτ Λιούμπισιτς.

Η «Ένωση», ωστόσο, ενισχύθηκε σημαντικά στο μεταγραφικό παζάρι. Οι Κάαν Κάιρινεν, Λόβρο Μάγιερ και Μίλαν Βιτάλις αποκτήθηκαν για την ενίσχυση του άξονα, ενώ ο Αλεξάντρ Ζούμπκοφ προστέθηκε στις επιλογές για το δεξί άκρο της επίθεσης. Παράλληλα, ο Χρήστος Αλεξίου αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στην αμυντική γραμμή.

Το ΑΕΚ – ΟΦΗ είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Από την πλευρά του, ο ΟΦΗ διεκδικεί για δεύτερη διαδοχική σεζόν το Super Cup. Πέρυσι συμμετείχε ως φιναλίστ του Κυπέλλου και γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό, ενώ φέτος επιστρέφει στη διοργάνωση ως κάτοχος του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα κυνηγήσει το τρόπαιο, θέλοντας παράλληλα να αποκτήσει την απαραίτητη ψυχολογία ενόψει των playoffs του UEFA Europa League.

Ο Έλληνας τεχνικός είδε την ομάδα του να γνωρίζει τρεις ήττες σε ισάριθμα φιλικά παιχνίδια απέναντι σε ολλανδικούς συλλόγους, χωρίς ωστόσο να δείχνει ανήσυχος. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο ΟΦΗ αποχαιρέτησε μεταξύ άλλων τον επί σειρά ετών αρχηγό του, Βασίλη Λαμπρόπουλο, τον MVP του τελικού του Κυπέλλου, Λεβάν Σενγκέλια, αλλά και τον Χουάν Νέιρα.

Οι Κρητικοί προχώρησαν, από την πλευρά τους, σε μεταγραφική ενίσχυση, αποκτώντας τους Ανδρέα Μπουχαλάκη και Μιχάλη Σιέλη από τον Παναιτωλικό, τον πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, καθώς και τον στόπερ Δημήτρη Νικολάου, ο οποίος διαθέτει σημαντική εμπειρία από τα ιταλικά γήπεδα.

Διαιτητής της αναμέτρησης του Super Cup θα είναι ο Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών), με βοηθούς τους Τρύφωνα Πετρόπουλο (Αρκαδίας) και Πέτρο Πάτρα (Μακεδονίας). Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου), ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου), με AVAR τον Μελέτιο Γιουματζίδη (Πέλλας).

Οι πιθανές ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Αλεξίου, Πήλιος, Κάιρινεν, Μάριν, Καλοσκάμης, Κοϊτά, Ζίνι, Γιόβιτς.ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλας, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Νους, Αϊτόρ, Ισέκα.