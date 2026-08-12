Η ζάχαρη από την παιδική ηλικία στο μικροσκόπιο: 27% λιγότερος κίνδυνος άνοιας, 46% για Αλτσχάιμερ

Η ζάχαρη από τα πρώτα χρόνια της ζωής μπορεί να συνδέεται με τον κίνδυνο εκδήλωσης της νόσου Αλτσχάιμερ

Μιχάλης Παπαδάκος

Η ζάχαρη από την παιδική ηλικία στο μικροσκόπιο: 27% λιγότερος κίνδυνος άνοιας, 46% για Αλτσχάιμερ
ΥΓΕΙΑ
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  • Η περιορισμένη πρόσληψη ζάχαρης από την εγκυμοσύνη και τα πρώτα χρόνια της ζωής συνδέεται με 27% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας και 46% χαμηλότερο κίνδυνο Αλτσχάιμερ σε μεγαλύτερη ηλικία.
  • Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα από περισσότερα από 60.000 άτομα στη Βρετανία, αξιοποιώντας την περίοδο περιορισμού της ζάχαρης μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
  • Χαμηλότερη κατανάλωση ζάχαρης σχετίστηκε επίσης με μειωμένα ποσοστά κατάθλιψης και αγχωδών διαταραχών, καθώς και με βραδύτερη βιολογική γήρανση του εγκεφάλου.
  • Οι πιθανοί μηχανισμοί σύνδεσης περιλαμβάνουν επιδράσεις στον μεταβολισμό, την ινσουλίνη, επιγενετικές αλλαγές και ανοσολογική λειτουργία.
  • Η άνοια είναι πολυπαραγοντική και η μελέτη δεν αποδεικνύει αιτιώδη σχέση μεταξύ ζάχαρης και άνοιας, αλλά προσθέτει δεδομένα για τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του εγκεφάλου από νωρίς στη ζωή.
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Η διατροφή στα πρώτα χρόνια της ζωής μπορεί να συνδέεται με την υγεία του εγκεφάλου αρκετές δεκαετίες αργότερα, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο «npj Aging» και ο μεγάλος «εχθρός» του εγκεφάλου, δεν είναι άλλος από τη ζάχαρη.

Οι ερευνητές αξιοποίησαν μια ιδιαίτερη συνθήκη στη Βρετανία μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η ζάχαρη ήταν σε περιορισμένη διάθεση και διανεμόταν με δελτίο μέχρι το 1953. Συγκρίνοντας ανθρώπους που μεγάλωσαν υπό αυτόν τον περιορισμό με όσους γεννήθηκαν μετά την κατάργησή του, ανέλυσαν στοιχεία περισσότερων από 60.000 ατόμων από τη βάση δεδομένων UK Biobank.

Εντυπωσιακά τα ευρήματα της έρευνας

Τα αποτελέσματα παρουσίασαν σημαντικές διαφορές. Η περιορισμένη πρόσληψη ζάχαρης από την εγκυμοσύνη και τα πρώτα χρόνια της ζωής συνδέθηκε με 27% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας και 46% χαμηλότερο κίνδυνο Αλτσχάιμερ σε μεγαλύτερη ηλικία.

Παράλληλα, καταγράφηκαν χαμηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και αγχωδών διαταραχών, ενώ οι απεικονιστικές εξετάσεις του εγκεφάλου έδειξαν ενδείξεις βραδύτερης βιολογικής γήρανσης.

Οι επιστήμονες εξετάζουν διάφορους πιθανούς μηχανισμούς που θα μπορούσαν να εξηγούν τη σύνδεση. Μεταξύ αυτών είναι η επίδραση της ζάχαρης στον μεταβολισμό και την ινσουλίνη, οι επιγενετικές αλλαγές και η μεθυλίωση του DNA, διαδικασίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και λειτουργία του νευρικού συστήματος. Εξετάζεται επίσης η πιθανή επίδραση στην ανοσολογική λειτουργία.

Δεν είναι μόνο η ζάχαρη...

Παράλληλα, η έρευνα υπογραμμίζει ότι η άνοια είναι πολυπαραγοντική και δεν εξαρτάται από έναν μόνο παράγοντα. Η σωματική άσκηση, η ισορροπημένη διατροφή, η αποφυγή καπνίσματος και υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, η διατήρηση φυσιολογικού βάρους, η κοινωνική και πνευματική δραστηριότητα, αλλά και το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο έχουν συσχετιστεί με καλύτερη γνωστική υγεία.

Οι ερευνητές ξεκαθαρίζουν ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα δεν αποδεικνύουν πως η ζάχαρη προκαλεί άνοια ή Αλτσχάιμερ. Πρόκειται για συσχετίσεις που προσθέτουν νέα δεδομένα στη μελέτη των παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάζουν την υγεία του εγκεφάλου από πολύ νωρίς στη ζωή.

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