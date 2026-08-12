Το παρκούρ ως «φάρμακο» για την τρίτη ηλικία

Το παρκούρ μπορεί να φέρνει στο μυαλό εικόνες από ζωηρούς εφήβους που πηδούν και κινούνται ανάμεσα σε κτίρια μέσα στην πόλη, όμως ένας προπονητής στη Σιγκαπούρη αξιοποιεί τις τεχνικές του για να βοηθήσει ηλικιωμένους να βελτιώσουν την ισορροπία τους, συγκεντρώνοντας παράλληλα εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το πώς θα διατηρηθεί υγιής ένας πληθυσμός 6,1 εκατομμυρίων ανθρώπων που γερνά, την ώρα που το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται, αποτελεί σημαντική πρόκληση για την πόλη-κράτος, η οποία το 2025 εντάχθηκε στις λεγόμενες «υπεργηρασμένες» κοινωνίες, καθώς περισσότερο από το ένα πέμπτο του πληθυσμού της ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω. Έπειτα από τρία χρόνια ενασχόλησης με το παρκούρ, η Betty Boon δήλωσε ότι πλέον μπορούσε να ανεβάζει μόνη της τις αποσκευές της σε απότομες σκάλες σιδηροδρομικών σταθμών στην Ιαπωνία, χωρίς να χρειάζεται να βασίζεται στον σύζυγο ή τον γιο της.

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«Ήταν υπέροχο. Απλώς ανακάλυψα ότι μπορούσα να το κάνω», δήλωσε η 69χρονη συνταξιούχος, η οποία θεωρεί ότι τα μαθήματα αποτελούν επίσης έναν καλό τρόπο να διατηρεί επαφή με τους φίλους της, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δύναμη, την ευλυγισία και την καρδιαγγειακή της υγεία.

Το ενδιαφέρον για τα μαθήματα, που ονομάζονται Movement Singapore, έχει αυξηθεί θεαματικά το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τον προπονητή Tan Shie Boon, ο οποίος τα ίδρυσε τον Νοέμβριο του 2017. Η ιδέα γεννήθηκε όταν μια 64χρονη γυναίκα εξέφρασε ενδιαφέρον να ασχοληθεί με το άθλημα προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα ισορροπίας και, έπειτα από μόλις δύο μήνες εξάσκησης, κατάφερε να εγκαταλείψει το βοήθημα βάδισης και να περπατά χωρίς υποστήριξη.

«Νομίζω ότι ορισμένοι από τους μαθητές μου έχουν εξελιχθεί με τα χρόνια όσον αφορά τη δύναμή τους και έτσι μπορούν να επιδεικνύουν ικανότητες που δεν θεωρούνται συνηθισμένες για έναν άνθρωπο, ας πούμε, 60 ή 70 ετών», πρόσθεσε ο 33χρονος Tan.

Το παρκούρ είναι μια απαιτητική μορφή άσκησης που διδάσκει στους ανθρώπους πώς να πέφτουν με ασφάλεια και να αποφεύγουν σοβαρούς τραυματισμούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν τους ηλικιωμένους να χάσουν την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητά τους να κινούνται αυτόνομα, εξήγησε.

Η αντίθεση ανάμεσα σε ένα άθλημα που θεωρείται ευρέως ιδιαίτερα επικίνδυνο και στην ηλικία των συμμετεχόντων ενδέχεται να κέντρισε την περιέργεια του κοινού, ανέφερε ο Tan, μετά τη μεγάλη απήχηση που απέκτησε η σελίδα του Movement Singapore στο Instagram.

«Συνέχισε απλώς να αποδεικνύεις στον εαυτό σου ότι μπορείς να κάνεις περισσότερα απ’ όσα νόμιζες ότι μπορούσες», πρόσθεσε.

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