Προαίσθημα ή σύμπτωση; Γύπας χτυπάει την καμπάνα πριν τον φονικό σεισμό στην Κολομβία

Μία σκηνή που απέκτησε μεταφυσική διάσταση μετά την τραγωδία

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Προαίσθημα ή σύμπτωση; Γύπας χτυπάει την καμπάνα πριν τον φονικό σεισμό στην Κολομβία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας γύπας στο Convención της Κολομβίας χτύπησε τις καμπάνες μιας εκκλησίας λίγες στιγμές πριν από σεισμό 7,4 Ρίχτερ στις 10 Αυγούστου.
  • Το βίντεο με το περιστατικό έγινε viral και προκάλεσε συζητήσεις για πιθανή προειδοποίηση ή κακό οιωνό πριν τον σεισμό.
  • Δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι ο γύπας προέβλεψε τον σεισμό ή ότι οι καμπάνες ήχησαν πριν από αυτόν.
  • Η σκηνή θεωρείται σύμπτωση και όχι αποδεδειγμένο σημάδι ή προφητεία.
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Μία περίεργη σκηνή σημειώθηκε στην Κολομβία, λίγο πριν από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ και ήδη τράβηξε την προσοχή στα κοινωνικά δίκτυα.

Ένας γύπας εμφανίστηκε δίπλα στις καμπάνες μιας εκκλησίας και, για μερικά δευτερόλεπτα, κατάφερε να τις κάνει να ηχήσουν, αφήνοντας ένα βίντεο που για πολλούς απέκτησε μια άλλη σημασία μετά την τραγωδία.

Το βίντεο γυρίστηκε στην πόλη Convención, στο Norte de Santander, και χρονολογείται στις 10 Αυγούστου, την ίδια μέρα που σημειώθηκε ο ισχυρός σεισμός που έπληξε διάφορες περιοχές της χώρας.

Στις εικόνες διακρίνεται το πουλί να κάθεται στο ψηλότερο σημείο του ναού, ακριβώς δίπλα στις καμπάνες.

Οι κινήσεις του καταλήγουν να τις κάνουν να ηχούν, μια σκηνή που πιθανότατα θα είχε περάσει ως μια απλή περιέργεια αν δεν είχε συμπέσει με έναν από τους ισχυρότερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί πρόσφατα στην Κολομβία.

Αφού το βίντεο έγινε viral, άρχισαν να εμφανίζονται σχόλια που συνέδεαν τη συμπεριφορά του ζώου με μια υποτιθέμενη προειδοποίηση ή «κακό οιωνό». Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιτρέπουν να διαπιστωθεί ότι το πουλί προέβλεπε τον σεισμό, ούτε έχει επιβεβαιωθεί ότι ο ήχος των καμπάνων ακούστηκε πριν από τον σεισμό.

Μπορούν τα ζώα να προβλέψουν τους σεισμούς;

Αιώνες τώρα έχουν καταγραφεί αναφορές για ζώα που φέρεται να επέδειξαν ασυνήθιστη συμπεριφορά πριν από σεισμικές δονήσεις.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πολυάριθμες μαρτυρίες για ζώα, πτηνά, ψάρια, ερπετά και έντομα που συμπεριφέρονται παράξενα πριν από σεισμούς. Ωστόσο, εξηγεί ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί κάποια σταθερή και αξιόπιστη συμπεριφορά που να επιτρέπει τη χρήση τους για την πρόβλεψη αυτών των φαινομένων.

Άλλωστε κοινή διαπίστωση των σεισμολόγων είναι ότι, η επιστήμη δεν διαθέτει κάποια αποδεδειγμένη μέθοδο για να προβλέψει πότε θα συμβεί ένας σεισμός.

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