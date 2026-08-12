Απολαυστικός Τεντόγλου, ξέχασε το... μετάλλιο και αναφώνησε την εθνική μας «βρισιά»

Απολαυστικός για ακόμη μια φορά ο Μίλτος Τεντόγλου! Ο αντισυμβατικός θρύλος του μήκους απέδειξε οτι παραμένει ένα απλό παιδί, μακριά απο βεντετισμούς, συμβατικότητες και... ξύλινη γλώσσα.

Έτσι, στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ μετά τη νέα του μεγάλη επιτυχία και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου για 4η συνεχόμενη φορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, αναφώνησε ότι... κάπου ξέχασε το χρυσό μετάλλιο πριν την απονομή!

Μάλιστα αναφώνησε αυθόρμητα την... εθνική μας «βρισιά», ζήτησε αμέσως συγνώμη όταν το συνειδητοποίησε και... έτρεξε να το βρει γιατί ακολουθεί η απονομή!

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