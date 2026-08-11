Ηφαιστειακή τέφρα από την Αίτνα «μπλοκάρει» πτήσεις προς τη Μάλτα

Snapshot Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Μάλτας ανακοίνωσε ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων λόγω της τέφρας.

Μέχρι αργά το απόγευμα είχαν ακυρωθεί 19 πτήσεις και σημειώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις σε αρκετές άλλες.

Η δραστηριότητα της Αίτνας ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα και έχει προκαλέσει προβλήματα και στη Σικελία, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής διακοπής λειτουργίας του αεροδρομίου της Κατάνια.

Η Μάλτα βρίσκεται περίπου 220 χιλιόμετρα νότια της Αίτνας, του πιο ενεργού ηφαιστείου της Ευρώπης. Snapshot powered by AI

Νέφος ηφαιστειακής τέφρας από την Αίτνα, στη Σικελία, μετακινήθηκε σήμερα προς τον εναέριο χώρο της Μάλτας, προκαλώντας προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις και οδηγώντας στην ακύρωση πτήσεων προς το νησί, εν μέσω της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Μάλτας ανακοίνωσε ότι καταγράφονται προβλήματα στις πτήσεις εξαιτίας των νεφών ηφαιστειακής τέφρας που έχουν καλύψει τον εναέριο χώρο των μαλτέζικων νησιών, μετά την πρόσφατη έντονη δραστηριότητα της Αίτνας.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο Τύπου του αεροδρομίου, έως αργά το απόγευμα είχαν ακυρωθεί συνολικά 19 πτήσεις, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις σημειώθηκαν και σε αρκετές ακόμη.

Η Μάλτα βρίσκεται περίπου 220 χιλιόμετρα νότια της Αίτνας, του πιο ενεργού ηφαιστείου της Ευρώπης. Η νέα δραστηριότητα του ηφαιστείου ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας προβλήματα και στις αεροπορικές μετακινήσεις στη Σικελία και οδηγώντας στην προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του αεροδρομίου της Κατάνια.