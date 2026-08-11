Κλήρωση Τζόκερ 11/08/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3.000.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (11/8), η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει 3.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 6, 24, 28, 31, 42, και Τζόκερ το 1 .

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.