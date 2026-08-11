Πώς ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος προσομοιώνει την ολική έκλειψη Ηλίου του 2026

Snapshot Στις 12 Αυγούστου 2026 θα συμβεί ολική έκλειψη Ηλίου σε τμήματα της Ευρώπης, αποκαλύπτοντας το ηλιακό στέμμα που συνδέεται με τον διαστημικό καιρό.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος χρησιμοποιεί την αποστολή Proba-3 με δύο δορυφόρους για τεχνητές ηλιακές εκλείψεις και παρατεταμένη παρατήρηση του ηλιακού στέμματος.

Η αποστολή Solar Orbiter πραγματοποιεί ειδικές παρατηρήσεις πριν από την έκλειψη, προσφέροντας δεδομένα από διαφορετική οπτική γωνία και βελτιώνοντας τα μοντέλα του μαγνητικού πεδίου του Ήλιου.

Η σύγκριση των προσομοιώσεων με τις παρατηρήσεις της έκλειψης επιτρέπει στους επιστήμονες να επαληθεύσουν και να βελτιώσουν τις προβλέψεις για τον διαστημικό καιρό.

Οι αποστολές Proba-3 και Solar Orbiter συμβάλλουν στην κατανόηση του Ήλιου από την επιφάνειά του έως την ατμόσφαιρά του και προετοιμάζουν το έδαφος για το μελλοντικό διαστημικό παρατηρητήριο Vigil. Snapshot powered by AI

Στις 12 Αυγούστου 2026, τμήματα της Ευρώπης θα βιώσουν μια ολική έκλειψη Ηλίου. Με τον φωτεινό δίσκο του Ήλιου καλυμμένο, η ατμόσφαιρα που τον περιβάλλει –το ηλιακό στέμμα– θα γίνει ορατή με γυμνό μάτι. Δυστυχώς, οι ολικές ηλιακές εκλείψεις είναι σπάνιες και διαρκούν το πολύ λίγα λεπτά, αφήνοντας στους επιστήμονες ελάχιστο χρόνο για να μελετήσουν το αινιγματικό φωτοστέφανο του Ήλιου.

Γι’ αυτό ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος ανέπτυξε αποστολές που δημιουργούν τεχνητές εκλείψεις και γι’ αυτό οι ειδικοί χρησιμοποιούν υπολογιστικά μοντέλα για να δημιουργούν ψηφιακές προσομοιώσεις. Πώς γίνεται όμως αυτό και γιατί είναι σημαντικό;

Αύριο, 12 Αυγούστου η Σελήνη θα καλύψει πλήρως τον Ήλιο σε τμήματα της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, δημιουργώντας μια ολική έκλειψη Ηλίου. Για λίγο περισσότερο από δύο λεπτά, το φως της ημέρας θα μετατραπεί σε λυκόφως και θα αποκαλυφθεί το ηλιακό στέμμα, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες παραμένει αόρατο εξαιτίας της έντονης λάμψης του Ήλιου.

Το ηλιακό στέμμα είναι η περιοχή όπου γεννιούνται τα φαινόμενα του διαστημικού καιρού: εκεί όπου ο ηλιακός άνεμος επιταχύνεται προτού εξαπλωθεί στο Ηλιακό Σύστημα και όπου εκδηλώνονται οι στεμματικές εκτινάξεις μάζας. Ο διαστημικός καιρός μπορεί να διαταράξει τα δορυφορικά μας δίκτυα, τις υποδομές επικοινωνιών, τα ηλεκτρικά δίκτυα και άλλες τεχνολογίες στις οποίες βασίζεται η σύγχρονη κοινωνία.

Μέχρι πρόσφατα, το πλήρες ηλιακό στέμμα μπορούσε να παρατηρηθεί από τη Γη μόνο κατά τα σύντομα χρονικά διαστήματα των ολικών εκλείψεων. Αυτές συμβαίνουν περίπου μία φορά –και πολύ σπάνια δύο φορές– τον χρόνο, σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη, και διαρκούν το πολύ λίγα λεπτά.

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Μια ηλιακή έκλειψη αποτελεί παράδειγμα φυσικής «απόκρυψης του Ήλιου» – όταν δηλαδή ένα αντικείμενο, στην προκειμένη περίπτωση η Σελήνη, καλύπτει τον ηλιακό δίσκο από την οπτική γωνία του παρατηρητή. Για να παρατείνουν το σύντομο χρονικό παράθυρο παρατήρησης που προσφέρουν οι φυσικές εκλείψεις, οι επιστήμονες επινόησαν τρόπους τεχνητής δημιουργίας τέτοιων αποκρύψεων, χρησιμοποιώντας ένα όργανο που ονομάζεται στεμματογράφος: ένα τηλεσκόπιο που ενσωματώνει έναν δίσκο για να καλύπτει τον Ήλιο.

Οι περισσότεροι στεμματογράφοι μπορούν να απεικονίσουν με αξιοπιστία το εξωτερικό τμήμα του ηλιακού στέμματος, όχι όμως και την περιοχή ανάμεσα σε αυτό και την επιφάνεια του Ήλιου. Για να καλύψει αυτό το κενό στις παρατηρήσεις, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος ανέπτυξε και εκτόξευσε το Proba-3, μια αποστολή τεχνητής δημιουργίας εκλείψεων που αποτελείται από δύο δορυφόρους. Οι δύο δορυφόροι πετούν σε απόσταση 150 μέτρων ο ένας από τον άλλο και λειτουργούν αυτόνομα σαν να αποτελούν ένα ενιαίο διαστημικό σκάφος.

Το διαστημικό σκάφος Occulter αναλαμβάνει τον ρόλο της Σελήνης, καλύπτοντας τον Ήλιο για λογαριασμό του Coronagraph. Στη συνέχεια, το δεύτερο σκάφος χρησιμοποιεί το επιστημονικό όργανο ASPIICS για να καταγράφει εικόνες του ηλιακού στέμματος επί ώρες κάθε φορά.

Ο Andrei Zhukov, κύριος ερευνητής του οργάνου ASPIICS στο Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Βελγίου, σχολιάζει μία από τις πιο πρόσφατες τεχνητές εκλείψεις της αποστολής: «Αυτή είναι η 62η έκλειψη στο πλαίσιο της κανονικής λειτουργίας του Proba-3 – του τμήματος δηλαδή της αποστολής κατά το οποίο καταγράφουμε εικόνες του ηλιακού στέμματος. Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη μοναδική είναι ότι καταγράφηκε περίπου δύο εβδομάδες πριν από την επικείμενη φυσική έκλειψη της 12ης Αυγούστου. Ο Ήλιος χρειάζεται δύο εβδομάδες για να περιστραφεί κατά το ήμισυ γύρω από τον άξονά του. Επομένως, αν αντιστρέψουμε οριζόντια την εικόνα, αποκτούμε μια πρόβλεψη για το πώς θα μοιάζει το στέμμα κατά τη φυσική έκλειψη που θα είναι ορατή από τη Γη δύο ημέρες αργότερα. Η συνολική δομή μεγάλης κλίμακας του στέμματος συνήθως δεν μεταβάλλεται ιδιαίτερα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα».

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Βλέποντας την άλλη πλευρά του Ήλιου

Παρότι η δυνατότητα του Proba-3 να μιμείται τις ηλιακές εκλείψεις είναι μοναδική, και άλλες αποστολές παρατήρησης του Ήλιου αντιμετωπίζουν την έκλειψη με εξίσου μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον. Τις ημέρες πριν από τις 12 Αυγούστου, η αποστολή Solar Orbiter, υπό την καθοδήγηση της ESA, πραγματοποιεί ειδική εκστρατεία παρατηρήσεων με τη βοήθεια των διαφόρων οργάνων τηλεπισκόπησης που διαθέτει.

Η ολική φάση μιας έκλειψης αποκαλύπτει δομές στο ηλιακό στέμμα που διαμορφώνονται από το μαγνητικό πεδίο του Ήλιου. Αυτό σημαίνει ότι οι εκλείψεις προσφέρουν μια σπάνια ευκαιρία στους επιστήμονες να ελέγξουν κατά πόσο οι υπολογιστικές προσομοιώσεις αποτυπώνουν με ακρίβεια το μαγνητικό περιβάλλον του Ήλιου.

«Μια ολική έκλειψη Ηλίου μάς επιτρέπει να επαληθεύσουμε ότι τα μοντέλα μας είναι σωστά, συγκρίνοντας τις προβλέψεις με τις πραγματικές παρατηρήσεις», εξηγεί ο Jorge Amaya, συντονιστής μοντελοποίησης διαστημικού καιρού της ESA.

Οι περισσότερες παρατηρήσεις του Ήλιου πραγματοποιούνται από περιοχές κοντά στη Γη, προσφέροντας έτσι μόνο μια περιορισμένη εικόνα ενός τεράστιου τρισδιάστατου συστήματος. Ευτυχώς, το Solar Orbiter ακολουθεί διαφορετική τροχιά γύρω από τον Ήλιο σε σχέση με άλλα ηλιακά παρατηρητήρια. Αυτή τη στιγμή, το διαστημικό σκάφος βλέπει την πλευρά του Ήλιου που σύντομα θα στραφεί προς τη Γη, δίνοντας στους παρατηρητές τη δυνατότητα να αποφασίσουν σε ποιους στόχους θα επικεντρωθούν κατά τη διάρκεια της έκλειψης. Ιδιαίτερα χρήσιμοι είναι οι μαγνητικοί χάρτες της ορατής επιφάνειας του Ήλιου, τα λεγόμενα μαγνητογράμματα, που καταγράφονται από το όργανο Polarimetric and Helioseismic Imager του Solar Orbiter. Χάρη στη μοναδική θέση του διαστημικού σκάφους, τα δεδομένα αυτά προσφέρουν στους επιστήμονες που αναπτύσσουν μοντέλα μια πολύ πληρέστερη εικόνα του σημερινού μαγνητικού πεδίου του Ήλιου.

Για παράδειγμα, το PHI παρατηρεί μια νέα ενεργή περιοχή που αναδύεται στον Ήλιο και η οποία είναι πιθανό να επηρεάσει την εμφάνιση του στέμματος κατά την έκλειψη της 12ης Αυγούστου. Ο εντοπισμός αυτής της ενεργής περιοχής δεν θα ήταν δυνατός χωρίς το Solar Orbiter.

«Οι γραμμές του μαγνητικού πεδίου που βλέπουμε στις προσομοιώσεις μοιάζουν με τις τρίχες μιας χνουδωτής μπάλας», προσθέτει ο Jorge. «Η παρατήρηση του Ήλιου από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες μάς επιτρέπει να προσδιορίζουμε τον προσανατολισμό τους στις τρεις διαστάσεις. Αυτό είναι το κλειδί για να βελτιώσουμε θεαματικά τις προβλέψεις σχετικά με το πώς η ηλιακή δραστηριότητα θα επηρεάσει την τεχνολογία μας».

Η σημερινή θέση του Solar Orbiter μάς προσφέρει επίσης μια πρώτη εικόνα του τι θα μπορεί να παρατηρεί η αποστολή Vigil της ESA για την πρόγνωση του διαστημικού καιρού. Η εκτόξευσή της έχει προγραμματιστεί για το 2031 και το Vigil θα ακολουθεί τη Γη, παρέχοντας συνεχείς και σχεδόν σε πραγματικό χρόνο παρατηρήσεις της πλευράς του Ήλιου.

«Με το Proba-3 και το Solar Orbiter έχουμε μια άνευ προηγουμένου εικόνα του άστρου μας», σχολιάζει η Miho Janvier, επιστήμονας της ESA για τις δύο αποστολές. «Και οι δύο αποστολές συμβάλλουν στην κατανόηση του Ήλιου, από την επιφάνειά του μέχρι την εκτεταμένη ατμόσφαιρά του. Η επικείμενη ολική έκλειψη Ηλίου προσφέρει μια ευκαιρία να δούμε πώς συνδυάζονται όλες αυτές οι γνώσεις, συγκρίνοντας τις παρατηρήσεις με τα μοντέλα».

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