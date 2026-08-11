ΣΚΑΪ: Πότε κάνουν πρεμιέρα οι ενημερωτικές εκπομπές; 

Ο ΣΚΑΪ έχει παράδοση στην ενημέρωση κι έτσι ρίχνει στην αρένα από πολύ νωρίς τα μαγκαζίνο της νέας σεζόν. Οι παρουσιαστές μπορεί να συνεχίζουν τις διακοπές τους, όμως σε λίγες ημέρες θα πάρουν ξανά θέση στο στούντιο.

Χαρακτηριστικά, η εκπομπή «Σήμερα» κάνει πρεμιέρα στις 24 Αυγούστου και ώρα 06.00. Ο Δημήτρης Οικονόμου υποδέχεται, τη φετινή σεζόν, τον Γιάννη Πιτταρά στο πλευρό του μετά την αποχώρηση του Άκη Παυλόπουλου. Η σκαλέτα, βέβαια, παραμένει ίδια. Οι δύο δημοσιογράφοι θα παρουσιάζουν και θα αναλύουν τα σημαντικότερα γεγονότα της επικαιρότητας, θα συζητούν και θα αναζητούν απαντήσεις από τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων, θα υποδέχονται στο στούντιο αναλυτές και ειδικούς.

https://www.instagram.com/reel/Db2rPv5sTMb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Tην ίδια ημέρα, στις 09.40, κάνουν come back οι «Αταίριαστοι». Ο Γιάννης Ντσούνος και ο Χρήστος Κούτρας βρίσκονται κοντά μας για να μας μεταφέρουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο τον παλμό της επικαιρότητας: αποκαλύπτουν όλα όσα συμβαίνουν στο προσκήνιο και το παρασκήνιο, αλλά και ερευνούν τα ερωτήματα που θέτουν οι τηλεθεατές. Υποδέχονται σημαίνουσες προσωπικότητες της δημόσιας ζωής και αναζητούν τις απαντήσεις θέτοντας καίριες ερωτήσεις.

https://www.instagram.com/reel/Db4ziCrMDr6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Αν και ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η πρώτη επίσημη του «Live You», όλα δείχνουν ότι Άρης Πορτοσάλτε και Μαρία Αναστασοπούλου θα επιστρέψουν την ίδια ημέρα.