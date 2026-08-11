Πιλότος πετούσε το αεροσκάφος υπό την επήρεια μαριχουάνας - Δεκάδες τραυματίες από χειρισμό

Την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια μιας πτήση από το Πουκέτ προς το Δελχί, ένα αεροσκάφος της Air India έχασε απότομα ύψος περίπου 300 ποδιών, προκαλώντας τον τραυματισμό επιβατών και μελών του πληρώματος. Σήμερα, επιβεβαιώθηκε ότι ο πιλότος του αεροπλάνου είχε βρεθεί θετικός σε χρήση μαριχουάνας, μετέδωσαν σήμερα ινδικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας κάλεσε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Air India, Κάμπελ Γουίλσον σχετικά με το περιστατικό, στο οποίο ενεπλάκη ένα αεροσκάφος Airbus A320neo. Το υπουργείο δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Λίγες ημέρες νωρίτερα οι ινδικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για το συμβάν, στο οποίο τραυματίστηκαν 13 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος.

Η πτήση από την τουριστική πόλη της Ταϊλάνδης παρουσίασε μια «στιγμιαία μεταβολή υψόμετρου» ενώ πετούσε πάνω από το ανατολικό ινδικό κρατίδιο Οντίσα, είχε τονίσει νωρίτερα η κυβέρνηση.

Air India: Phuket - Delhi, 04.08.2026.

The worst two hours of my life. Please, please, please always wear your seatbelt on a plane, even when the seatbelt sign is off.

I saw people being thrown into the air, hitting their heads, and getting injured. For a while, I genuinely… pic.twitter.com/3bVjcZZ18g — Minchen (@minchen_t) August 4, 2026

Το αεροσκάφος, που μετέφερε 137 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος, προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Δελχί. Την Κυριακή, το υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι η αρχική εξέταση στον πιλότο για ψυχοδραστικές ουσίες έδωσε ένα αποτέλεσμα που απαιτούσε επιβεβαιωτικές εργαστηριακές εξετάσεις.

Η Air India είχε δηλώσει ότι δεν είχε ενημερωθεί για τα αποτελέσματα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα τις αναφορές των μμε. Η Air India δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

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