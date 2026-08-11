Λίζα Ιτόγια: Η απάντηση της μπασκετμπολίστριας της Εθνικής Κορασίδων στα ρατσιστικά σχόλια

Snapshot Η Λίζα Ιτόγια, 16χρονη μπασκετμπολίστρια της Εθνικής Κορασίδων, απάντησε στα ρατσιστικά σχόλια που δέχθηκε μέσω ανάρτησης στα social media.

Η Ιτόγια έχει μέσο όρο 19,3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ στην προσπάθεια της Εθνικής για πρόκριση στην πρώτη κατηγορία του Eurobasket U16.

Η ίδια τονίζει ότι είναι Ελληνονιγηριανή και επέλεξε να αγωνιστεί για την Ελλάδα, τη χώρα όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Η παίκτρια δηλώνει πως τα ρατσιστικά σχόλια δεν θα την καθορίσουν και ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται με περηφάνια για τη χώρα της.

Η Εθνική Κορασίδων προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά Eurobasket U16. Snapshot powered by AI

Απάντηση στα ρατσιστικά σχόλια που δέχθηκε έδωσε με μακροσκελή της ανάρτηση στα social media, η 16χρονη μπασκετμπολίστρια της Εθνικής Κορασίδων Λίζα Οτόγια.

Η ελληνονιγηριανη παίκτρια ήταν πρωταγωνίστρια στην προσπάθεια στην προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας για να προκριθεί στην πρώτη κατηγορία του Eurobasket U16, καταγράφοντας 19,3 πόντους ,4 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ μέσο όρο. Χτες, η εθνική προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά.

Με ανάρτησή της στο Instagram, απάντησε στα ρατσιστικά σχόλια που δέχθηκε:

«Οι μισοί Έλληνες μπορεί να με μισούν απλώς και μόνο επειδή έχω διαφορετικό χρώμα δέρματος. Μου λένε ότι δεν αξίζω να παίζω στην Ελλάδα, λες και η αξία μου ως αθλήτρια καθορίζεται από το χρώμα του δέρματός μου. Είμαι Ελληνονιγηριανή.

Θα μπορούσα τώρα να βρίσκομαι στη Νιγηρία και να παίζω εκεί, αλλά επέλεξα τη χώρα όπου γεννήθηκα, τη χώρα στην οποία μεγάλωσα και τη χώρα που αποκαλώ σπίτι μου.

Οπότε σας ευχαριστώ που βρίζετε ένα 16χρονο κορίτσι επειδή απλώς κυνηγά το όνειρό της. Μπορείτε να με κρίνετε, να αμφιβάλλετε για μένα και μπορείτε να προσπαθείτε να με ρίξετε, αλλά ποτέ δεν θα με καθορίσετε. Θα συνεχίσω να δουλεύω. Θα συνεχίσω να παλεύω. Θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα της χώρας μου με περηφάνια. Γιατί έχω τον Θεό στο πλευρό μου. Και με τον Θεό δίπλα μου, τίποτα και κανένας δεν μπορεί να με σταματήσει».