Τι κάνει 1 ποτήρι νερό μόλις ξυπνάτε για την ενέργεια και την πέψη σας

Τι συμβαίνει πραγματικά όταν πίνετε νερό αμέσως μετά το ξύπνημα;

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Τι κάνει 1 ποτήρι νερό μόλις ξυπνάτε για την ενέργεια και την πέψη σας
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Η κατανάλωση ενός ποτηριού νερού μετά το πρωινό ξύπνημα μπορεί να είναι μια χρήσιμη συνήθεια, ειδικά αν ξεκινάτε την ημέρα διψασμένοι, νωθροί ή δυσκοίλιοι. Μετά από αρκετές ώρες χωρίς να πιείτε, η αναπλήρωση των υγρών μπορεί να βελτιώσει την εγρήγορση και να υποστηρίξει την κανονική λειτουργία του εντέρου.

Αλλά το πρωινό νερό δεν αποτελεί ειδική θεραπεία «αποτοξίνωσης». Η σταθερή και επαρκής ενυδάτωση κατά τη διάρκεια της ημέρας έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από την κατανάλωση σε μια συγκεκριμένη ώρα.

Μπορεί το νερό μόλις ξυπνάτε να βελτιώσει την ενέργεια και την εγρήγορση;

Μπορεί να βοηθήσει όταν η χαμηλή πρόσληψη υγρών συμβάλλει στην κόπωση. Η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει κόπωση, πονοκέφαλο, ζάλη και δυσκολία στη συγκέντρωση, επομένως η κατανάλωση μετά από μια περίοδο χωρίς υγρά κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση της κανονικής ενυδάτωσης.

Σε μια τυχαιοποιημένη δοκιμή 64 νεαρών ενηλίκων που είχαν αποφύγει το νερό για 12 ώρες, η κατανάλωση 200-500 ml μείωσε την κόπωση και βελτίωσε τη διάθεση, ενώ τα 500 ml βελτίωσαν επίσης την μνήμη εργασίας.

Το νερό δεν παρέχει ενέργεια με τον τρόπο που παρέχουν τα τρόφιμα, επειδή δεν περιέχει θερμίδες. Το όφελος του είναι η διόρθωση της αφυδάτωσης, που μπορεί να κάνει κάποιον να αισθάνεται κουρασμένος. Εάν η πρωινή κόπωση προέρχεται από κακό ύπνο, αναιμία, νόσο του θυρεοειδούς ή άλλο πρόβλημα υγείας, το να πιείτε απλά νερό δεν θα το λύσει προφανώς.

Πώς μπορεί η κατανάλωση νερού το πρωί να βοηθήσει στην πέψη;

Το νερό υποστηρίζει την πέψη και βοηθά να διατηρούνται τα κόπρανα αρκετά μαλακά, για να διέρχονται άνετα από το έντερο. Τα άτομα που δεν πίνουν αρκετά μπορεί επομένως να διαπιστώσουν ότι η καλύτερη ενυδάτωση βελτιώνει τη δυσκοιλιότητα.

Για κάποιον που ξυπνάει αφυδατωμένος ή πίνει συστηματικά πολύ λίγο, το πρωινό νερό μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη ημερήσια πρόσληψη υγρών. Η κανονική πρωινή δραστηριότητα, το πρωινό γεύμα και ο καφές μπορεί επίσης να διεγείρουν τις κενώσεις, γεγονός που μπορεί να κάνει το νερό να φαίνεται ότι «κινεί το έντερο».

Το επιπλέον νερό δεν θεραπεύει αυτόματα τη δυσκοιλιότητα σε κάποιον, που είναι ήδη καλά ενυδατωμένος. Οι φυτικές ίνες, η σωματική δραστηριότητα, τα φάρμακα και οι πεπτικές παθήσεις έχουν επίσης σημασία. Η επίμονη δυσκοιλιότητα, το αίμα στα κόπρανα, ο σοβαρός κοιλιακός πόνος ή η ανεξήγητη απώλεια βάρους χρήζουν ιατρικής αξιολόγησης.

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Πόσο νερό πρέπει να πίνετε όταν ξυπνάτε;

Δεν υπάρχει ιατρικά απαιτούμενη ποσότητα. Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, ένα ποτήρι - περίπου 250-500 ml είναι λογικό.

Δεν υπάρχει πλεονέκτημα στο να καταπιέσετε τον εαυτό σας να πιείτε μεγάλη ποσότητα. Οι ανάγκες σε υγρά ποικίλλουν ανάλογα με το μέγεθος του σώματος, τη δραστηριότητα, το κλίμα, την εγκυμοσύνη, τη διατροφή και την ασθένεια, ενώ το φαγητό συμβάλλει επίσης στη συνολική πρόληψη υγρών.

Ένας πρακτικός στόχος είναι να πίνετε αρκετά τακτικά ώστε η δίψα να ελέγχεται και τα ούρα να είναι γενικά ανοιχτόχρωμα κίτρινα. Άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια, προχωρημένη νεφρική νόσο ή άλλη πάθηση που απαιτεί περιορισμό υγρών θα πρέπει να ακολουθούν τις ατομικές τους ιατρικές συμβουλές.

Πρέπει το νερό να είναι κρύο ή χλιαρό;

Όχι. Το νερό ενυδατώνει το ίδιο ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία του. Απλώς μερικοί βρίσκουν το χλιαρό νερό πιο άνετο το πρωί ή όταν έχουν δυσκοιλιότητα, αλλά η έρευνα δεν έχει αποδείξει ότι ενισχύει περισσότερο τον μεταβολισμό ή την πέψη.

Επιλέξτε τη θερμοκρασία που κάνει την κατανάλωση πιο εύκολη για εσάς.

Συχνές Ερωτήσεις

Κάνει το λεμόνι το πρωινό νερό πιο υγιεινό;

Το λεμόνι προσθέτει γεύση και λίγη βιταμίνη C, αλλά δεν «αποτοξινώνει» το σώμα ούτε κάνει την ενυδάτωση πιο αποτελεσματική. Το σκέτο νερό λειτουργεί εξίσου καλά.

Μετράει ο καφές για την πρωινή ενυδάτωση;

Ναι. Ο καφές συμβάλλει στην πρόσληψη υγρών παρά την ήπια διουρητική δράση της καφεΐνης. Το σκέτο νερό μπορεί να είναι προτιμότερο για άτομα που θέλουν ένα ξεκίνημα χωρίς καφεΐνη.

Είναι απαραίτητο το πρωινό νερό εάν δεν διψάω;

Όχι. Οι υγιείς ενήλικες που είναι ήδη καλά ενυδατωμένοι δεν χρειάζεται να πιέζονται να πίνουν νερό αμέσως μετά το ξύπνημα. Η συνήθεια είναι πιο χρήσιμη όταν βοηθά κάποιον να καλύψει τις συνολικές του ανάγκες σε υγρά.

Συμπέρασμα

Ένα ποτήρι νερό το πρωί μπορεί να βελτιώσει την εγρήγορση όταν υπάρχει ήπια αφυδάτωση και μπορεί να υποστηρίξει πιο μαλακά κόπρανα και κανονική λειτουργία του εντέρου. Το όφελος προέρχεται από την ενυδάτωση, όχι από κάποιο μοναδικό πρωινό αποτέλεσμα.

Πίνετε μια ποσότητα που σας κάνει να αισθάνεστε άνετα και μείνετε ενυδατωμένοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

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