25χρονη καθηγήτρια και πρόσφατα μητέρα: Η πρώτη κατηγορούμενη νέου νόμου για αποπλάνηση ανηλίκου

Snapshot Μία 25χρονη καθηγήτρια στο Κεντάκι είναι η πρώτη κατηγορούμενη βάσει νέου νόμου για αποπλάνηση ανηλίκου.

Η Σάντι Φλόρες συνελήφθη μετά από καταγγελία γονέων σχετικά με ακατάλληλη επικοινωνία και επαφές με 14χρονο μαθητή.

Οι κατηγορίες βασίζονται σε νέο νόμο που δημιουργεί κακούργημα για ενήλικες που καλλιεργούν ακατάλληλες σχέσεις με ανηλίκους πριν από σεξουαλική κακοποίηση.

Η έρευνα συνεχίζεται και δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση ή πιθανές πρόσθετες κατηγορίες.

Οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται πλέον σε σεμινάρια πρόληψης σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων. Snapshot powered by AI

Μία 25χρονη καθηγήτρια, η οποία πρόσφατα έγινε και μητέρα, είναι η πρώτη κατηγορούμενη βάσει του νέου νόμου κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων, η οποία συνελήφθη στο Κεντάκι των ΗΠΑ.

Η 25χρονη Σάντι Φλόρες, καθηγήτρια στο Γυμνάσιο της κομητείας Γκρέιβς, συνελήφθη την Παρασκευή και κατηγορήθηκε για αποπλάνηση ανηλίκου – τέσσερα χρόνια μετά τον γάμο της με τον σύζυγό της, David, χειριστή μηχανημάτων, και ένα χρόνο μετά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, ενός κοριτσιού.

Η Φλόρες συνελήφθη στον χώρο εργασίας της, μετά από καταγγελία των γονέων του ανήλικου και σύμφωνα με την αστυνομία όπως μετέδωσε το WPSD, «προσπάθησε να χειραγωγήσει τον ανήλικο και εξέφρασε συναισθήματα αγάπης και θαυμασμού που ξεπερνούσαν τα όρια μιας απλής σχέσης μαθητή-καθηγητή».

Η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει την ηλικία του φερόμενου ως θύματός της, αλλά η εφημερίδα «Mail» ανέφερε ότι αξιωματούχοι του σχολικού συμβουλίου δέχθηκαν επικοινωνία από γονέα ενός 14χρονου.

Ο γονέας εντόπισε μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν η Φλόρες και το παιδί, τα οποία θεωρήθηκαν «ότι δεν εξυπηρετούσαν νόμιμο σκοπό και δεν σχετίζονταν με το σχολείο».

Η εκπαιδευτικός και ο μαθητής επίσης «συναντήθηκαν κρυφά πριν από μια σχολική εκδήλωση, εκτός σχολείου, στην οποία [αυτή] δεν συμμετείχε άμεσα», σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Γκρέιβς.

Επίσης, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να είχαν νυχτερινές κλήσεις μέσω FaceTime, για τις οποίες «οι γονείς δεν είχαν γνώση».

Η κατηγορία για αποπλάνηση προέρχεται από νόμο του Κεντάκι που τέθηκε σε ισχύ στις 15 Ιουλίου, δημιουργώντας ένα νέο κακούργημα που απευθύνεται σε ενήλικες που κατηγορούνται για καλλιέργεια ακατάλληλων σχέσεων με ανηλίκους πριν συμβεί σεξουαλική κακοποίηση.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με την υποτιθέμενη σχέση, ή εάν θα μπορούσαν να απαγγελθούν πρόσθετες κατηγορίες καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει επίσης να συμμετέχουν σε σεμινάρια με θέμα την πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων.