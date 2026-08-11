Αρτέμιδα: Καίγεται η οροφή του 1ου Γυμνασίου - Σε εξέλιξη πυροσβεστική επιχείρηση

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Αρτέμιδα: Καίγεται η οροφή του 1ου Γυμνασίου - Σε εξέλιξη πυροσβεστική επιχείρηση
ΕΛΛΑΔΑ
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Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την οροφή του 1ου Γυμνασίου Αρτέμιδος με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν σπεύσει στο σημείο καθώς και εθελοντές από την πολιτική προστασία του Δήμου προκειμένου να κατασβέβουν τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 11 Αυγούστου 2026, περίπου στις 17:00. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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