Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονης στην περιοχή του Ιλίου

Snapshot Στις 10/08/2026 εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ίλιον η 14χρονη Φαχίμα Μάκι, Σομαλικής καταγωγής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 11/08/2026 και δημοσιοποίησε την εξαφάνιση, καθώς θεωρείται ότι η ζωή της μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η Φαχίμα έχει ύψος 1,55 μ., είναι εύσωμη, με καφέ μαλλιά και μάτια, και φορούσε σκούρο μακρύ φόρεμα και μαντήλα στο κεφάλι την ημέρα της εξαφάνισης.

Όποιος έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής 116000, τα αστυνομικά τμήματα ή την εφαρμογή Missing Alert app. Snapshot powered by AI

Στις 10/08/2026 και ώρα 10:20 π.μ., εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Ιλίου της Αθήνας, η Φαχίμα (ον.) Μάκι (επ.), 14 ετών, Σομαλικής καταγωγής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 11/08/2026 για την εξαφάνιση και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση της ανήλικης καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Η Φαχίμα (ον.) Μάκι (επ.), έχει ύψος 1,55 μ. και είναι εύσωμη. Έχει καφέ μαλλιά και καφέ μάτια. Την ήμερα που εξαφανίστηκε φορούσε σκούρο μακρύ φόρεμα και μαντήλα στο κεφάλι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.