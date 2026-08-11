Eurobasket U16: Στα προημιτελικά η Ελλάδα μετά τη νίκη επί της Σλοβενίας!

Η Εθνική Παίδων στο μπάσκετ, πήρε σημαντική πρόκριση στις «8» καλύτερες ομάδες του Eurobasket U16 που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Η Ελλάδα αντιμετώπισε την ισχυρή σε αυτές τις ηλικίες, Σλοβενία, επικρατώντας σε έναν αγώνα ντέρμπι με 83-78.

Τα νεαρά ταλέντα του Ελληνικού μπάσκετ, θα αντιμετωπίσουν στα προημιτελικά τη Λετονία. Μια εξαιρετική ομάδα, καθώς για να βρεθεί εκεί νίκησε με το εντυπωσιακό 99-59 τη Σερβία.

Η Σλοβενία μπήκε στο παιχνίδι με ένα γρήγορο 6-0 (1’), με τον Σπανούλη να δίνει μια πρώτη απάντηση (6-3, 1’18’’), χωρίς η εικόνα όμως να αλλάζει (11-3, 2’). Όσες φορές η Ελλάδα προσπαθούσε να πλησιάσει, οι Σλοβένοι έβρισκαν τον τρόπο να απαντήσουν (18-9, 4’). Οι πρώτες λύσεις ήρθαν όταν η άμυνα άρχισε να γίνεται πιο αποτελεσματική, με τον Καψάλη να ευστοχεί για το 20-16 και το 26-23 της πρώτης περιόδου.

Ο Δημήτρης Μισιακός είδε τους παίκτες του να συνεχίζουν στον ίδιο ρυθμό, με το 26-18 (9’) να γίνεται 26-25 (10’25’’) από τον Μοναμά. Τέσσερις συνεχόμενοι πόντοι από τον Σπανούλη, ένα κλέψιμο και μία ασίστ στον Σπανό οδήγησαν από το 32-27 (12’40’’) στο 32-33 (14’45’’) και το πρώτο ελληνικό προβάδισμα. Ο Σπανός συνέχισε και ο Μπάρλος ήρθε να δώσει ακόμη ένα προβάδισμα (42-43, 18’30’’), με την Ελλάδα να προσπαθεί να ισορροπήσει τα ριμπάουντ και να κλείνει το πρώτο μισό στο +2 (42-44).

Το παιχνίδι συνεχίστηκε με τις δύο ομάδες να μένουν η μία στη... σκιά της άλλης, χωρίς καμία να μπορεί να απομακρυνθεί. Το 50-47 (21’15”) έγινε 50-51 (23’23”) από τον Μοναμά που πήρε προσπάθειες στην τρίτη περίοδο, όπως και ο Σπανούλης που έγραψε το 60-62 (27′) και ο Σασλόγλου από τη γραμμή το 63-66, με το οποίο έκλεισε το δεκάλεπτο.

Η διαφορά έφτασε στο +6 (66-72) από τα χέρια των Χαραλαμπίδη και Μπάρλου, αλλά και πάλι η Σλοβενία ήταν εκεί (70-72, 33’20”), για να έρθουν Μοναμά και Χριστοδούλου να γράψουν το 70-76 (34’20”). Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πήρε δεύτερες ευκαιρίες, τις οποίες δεν μπόρεσε να μετατρέψει σε σκορ, με τον Μπλάζιτς να μειώνει (72-76, 35’43”).

Ο Μοναμά ευστόχησε για το 72-78 και η Σλοβενία μείωσε από τη γραμμή (75-78, 37′) και ισοφάρισε (78-78, 37’45”). Ο Μπάρλος έδωσε ξανά το προβάδισμα (78-80, 38’30”) και με 1/2 βολές διαμόρφωσε το 78-81 με 15” για τη λήξη και 2” πριν το τέλος ο Σασλόγλου πήγε στη γραμμή για το 78-83, σφραγίζοντας τη νίκη και την πρόκριση της Ελλάδας στους προημιτελικούς.

Δεκάλεπτα: 26-23, 42-44, 63-66, 78-83

Ελλάδα (Μισιακός): Καψάλης 5 (1), Διαμάντης, Μοναμά 16, Σπανός 9 (12ρ.), Χαραλαμπίδης 6, Σπανούλης 16 (1τρ, 10ρ.,), Χριστοδούλου 6, Καραβασίλης 4, Αδαμόπουλος 2, Μπάρλος 13, Σασλόγλου 6, Ζέρβας.