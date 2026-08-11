Αγανάκτηση στα Σφακιά: Συνεχείς διακοπές ρεύματος, ανησυχία κατοίκων και επιχειρηματιών

Ειδικότερα, στην περιοχή του Φραγκοκάστελλου υπήρξε τοπικά πολυήμερη διακοπή ρεύματος, με αποτέλεσμα ξενοδοχείο της περιοχής να υποστεί οικονομική ζημία

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Αγανάκτηση στα Σφακιά: Συνεχείς διακοπές ρεύματος, ανησυχία κατοίκων και επιχειρηματιών
ΕΛΛΑΔΑ
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Συνεχείς είναι οι διακοπές ρεύματος και η πτώση τάσης στον Δήμο Σφακίων, οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί, με κατοίκους και δημοτική αρχή να εκφράζουν την ανησυχία τους και τα παράπονά τους στον ΔΕΔΔΗΕ, δεδομένων και των πολλών προβλημάτων που έχουν καταγραφεί σε βλάβες οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καθώς επίσης και ζημιές σε προϊόντα και τρόφιμα.

Σύμφωνα με ενημέρωση και παράπονα των κατοίκων, διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται σε όλη την έκταση του Δήμου Σφακίων, μικρότερης ή μεγαλύτερης διάρκειας, ικανές σύμφωνα με τον κ. Ζερβό να επιφέρουν ζημιές σε επαγγελματικό, αλλά και οικιακό εξοπλισμό. «Το Σάββατο 8 Αυγούστου υπήρξε παρατεταμένη διακοπή σε όλη την έκταση του Δήμου Σφακίων, σε περίοδο υψηλής θερμοκρασίας και ακμή της τουριστικής περιόδου. Ως δημοτική αρχή είμαστε αποφασισμένοι, σε περίπτωση που συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να κινηθούμε με κάθε νόμιμο τρόπο για την προάσπιση των δικαιωμάτων των δημοτών και των επιχειρηματιών μας», αναφέρει ο δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός.

Σε επιμέρους περιοχές του Δήμου έχουν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα. Ειδικότερα, στην περιοχή του Φραγκοκάστελλου υπήρξε τοπικά πολυήμερη διακοπή ρεύματος, με αποτέλεσμα ξενοδοχείο της περιοχής να υποστεί οικονομική ζημία, για την οποία είχαν υπάρξει επανειλημμένα αιτήματα τόσο από τον ιδιοκτήτη όσο και από στελέχη του Δήμου Σφακίων προς τον ΔΕΔΔΗΕ.

Επίσης, στην περιοχή του Ασφένδου, πριν την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο 01/08 στη θέση Ακονέ, παρατηρούνταν συνεχείς διακοπές ρεύματος. Μετά την πυρκαγιά, η περιοχή παρέμεινε χωρίς ηλεκτροδότηση για δύο ημέρες, ενώ από τις 3 Αυγούστου έως και σήμερα σημειώνονται καθημερινά πολύωρες διακοπές και αλλεπάλληλες πτώσεις τάσης, προκαλώντας έντονη αγανάκτηση στους κατοίκους λόγω ζημιών σε οικιακό εξοπλισμό και απώλειες τροφίμων από ψυγεία και καταψύκτες. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί ζημιές και σε εγκαταστάσεις του Δήμου, μεταξύ άλλων σε αντλιοστάσια, και μη λειτουργία σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

«Η επικοινωνία μας με τους αρμόδιους είναι δύσκολη, με το φαινόμενο των συνεχόμενων και πολύωρων διακοπών να έχει προκαλέσει αγανάκτηση στους κατοίκους, αφενός διότι δεν υπάρχει στην περιοχή ρεύμα, αφετέρου έχουν συμβεί ζημιές σε εξοπλισμό και τρόφιμα», αναφέρει ο δήμαρχος Σφακίων, τονίζοντας παράλληλα ότι: «Παρά τις απανωτές προσπάθειες για επικοινωνία και επίλυση του προβλήματος με τον ΔΕΔΔΗΕ σε μία περίοδο με αυξημένες ανάγκες και λόγω τουρισμού, δεν έχει καταστεί αυτή η επικοινωνία δυνατή και αποτελεσματική ενώ παράλληλα είναι απόλυτα δυσχερής».

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