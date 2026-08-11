Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην Αγία Τριάδα Ιωαννίνων

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Αγία Τριάδα Ιωαννίνων στις 11 Αυγούστου 2026.

Στην πυρόσβεση συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα, 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Υδροφόρες των ΟΤΑ υποστηρίζουν τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, Τρίτη 11 Αυγούστου 2026, σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Ιωαννίνων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 35 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ και της 5ης ΕΜΑΚ, καθώς και 8 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού όπου απαιτείται.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποτροπή της εξάπλωσής της στη δασική έκταση.