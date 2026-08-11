Η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει μπροστά στον καθρέφτη με animal print μαγιό

Η ηθοποιός μοιράστηκε ένα ακόμη στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές διακοπές της

Ανθή Κουρεντζή

Η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει μπροστά στον καθρέφτη με animal print μαγιό
LIFESTYLE
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Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές και μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές χαλάρωσης μέσα από τα social media.

Στη νέα της ανάρτηση στο Instagram, η ηθοποιός πόζαρε μπροστά στον καθρέφτη φορώντας μαγιό animal print που αναδείκνυε άψογα την καλλίγραμμη σιλουέτα της σε ένα λιτό και ανεπιτήδευτο καλοκαιρινό στιγμιότυπο.

Η ίδια δεν αποκάλυψε πού ακριβώς βρίσκεται, αφήνοντας άγνωστο τον προορισμό που έχει επιλέξει για τις φετινές της διακοπές στην Ελλάδα.

Με χαλαρή διάθεση η Κλέλια Ανδριολάτου έδωσε στους followers της ακόμη μια μικρή «γεύση» από τις ημέρες ξεκούρασης μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

ανδριολάτου

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