Η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει μπροστά στον καθρέφτη με animal print μαγιό
Η ηθοποιός μοιράστηκε ένα ακόμη στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές διακοπές της
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές και μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές χαλάρωσης μέσα από τα social media.
Στη νέα της ανάρτηση στο Instagram, η ηθοποιός πόζαρε μπροστά στον καθρέφτη φορώντας μαγιό animal print που αναδείκνυε άψογα την καλλίγραμμη σιλουέτα της σε ένα λιτό και ανεπιτήδευτο καλοκαιρινό στιγμιότυπο.
Η ίδια δεν αποκάλυψε πού ακριβώς βρίσκεται, αφήνοντας άγνωστο τον προορισμό που έχει επιλέξει για τις φετινές της διακοπές στην Ελλάδα.
Με χαλαρή διάθεση η Κλέλια Ανδριολάτου έδωσε στους followers της ακόμη μια μικρή «γεύση» από τις ημέρες ξεκούρασης μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:08 ∙ LIFESTYLE
ΣΚΑΪ: Πότε κάνουν πρεμιέρα οι ενημερωτικές εκπομπές;
19:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην Αγία Τριάδα Ιωαννίνων
19:37 ∙ LIFESTYLE
Η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει μπροστά στον καθρέφτη με animal print μαγιό
19:25 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Το Spotify βάζει «φρένο» στους AI καλλιτέχνες – Τι αλλάζει στις playlists
09:21 ∙ LIFESTYLE