Η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει μπροστά στον καθρέφτη με animal print μαγιό

Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές και μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές χαλάρωσης μέσα από τα social media.

Στη νέα της ανάρτηση στο Instagram, η ηθοποιός πόζαρε μπροστά στον καθρέφτη φορώντας μαγιό animal print που αναδείκνυε άψογα την καλλίγραμμη σιλουέτα της σε ένα λιτό και ανεπιτήδευτο καλοκαιρινό στιγμιότυπο.

Η ίδια δεν αποκάλυψε πού ακριβώς βρίσκεται, αφήνοντας άγνωστο τον προορισμό που έχει επιλέξει για τις φετινές της διακοπές στην Ελλάδα.

Με χαλαρή διάθεση η Κλέλια Ανδριολάτου έδωσε στους followers της ακόμη μια μικρή «γεύση» από τις ημέρες ξεκούρασης μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Διαβάστε επίσης