Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε PlayStation Playmaker – «Το παιχνίδι με έκανε να ονειρεύομαι»

Snapshot Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανακοινώθηκε ως επίσημος πρεσβευτής της οικογένειας PlayStation Playmakers.

Ο Γιάννης θυμάται πως το παιχνίδι PlayStation τον έκανε να ονειρεύεται και του χάριζε αίσθηση ελευθερίας στην παιδική του ηλικία.

Το παιχνίδι αποτελούσε μέσο ποιοτικού χρόνου με τα αδέρφια του και συνδεόταν με τις ρίζες του στη Νιγηρία και την Ελλάδα.

Ο Γιάννης δηλώνει πως το παιχνίδι δεν έχει όρια και αυτό το πνεύμα ακολουθεί στη ζωή και στον αθλητισμό του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε επίσης εμφανιστεί στο εξώφυλλο του παιχνιδιού PlayStation NB2K19. Snapshot powered by AI

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε επίσημος πρεσβευτής της οικογένειας των PlayStation Playmakers και ήταν περιχαρής για το νέο διαφορετικό κεφάλαιο στην πορεία του εκτός των παρκέ του μπάσκετ.

Ο Greek Freak είπε ότι «θυμάμαι ότι όταν ήμουν μικρός, δούλευα σκληρά για να αποταμιεύσω χρήματα και να αποκτήσω ένα playstation. Παίζαμε τα πάντα. Μπάσκετ, videogames, ό,τι μπορούσαμε. Το να παίζουμε, μας έκανε να ονειρευόμαστε. Ήταν μια αίσθηση ελευθερίας. Με έκανε να φαντάζομαι πολλά.

Ήταν χαρά για μένα όταν ήμουν παιδί. Περνούσα χρόνο με τα αδέρφια μου κι αυτό ήταν πολύ εποικοδομητικό. Περνούσα ποιοτικό χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπούσα. Ήμουν εγώ και τα αδέρφια μου. Από τις ρίζες στη Νιγηρία, στις γειτονιές της Ελλάδας. Τα χρόνια περνούσαν και οι προκλήσεις μεγάλωναν, αλλά ο ενθουσιασμός ήταν πάντα ο ο ίδιος.

Τώρα που έγινα playstation playmaker, το ξέρω πλέον καλά. Το παιχνίδι, δεν έχει όρια. Έτσι προχωρώ στη ζωή μου, έτσι και στον τρόπο που αγωνίζομαι. Είμαι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και είμαι ενθουσιασμένος που είμαι πλέον playstation playmaker» είπε περιχαρής ο διεθνής άσος.

https://www.instagram.com/reel/Db53cguzaWK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε φιγουράρει και στο εξώφυλλο του παιχνιδιού του Playstation NB2K19.

Διαβάστε επίσης