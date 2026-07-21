Αντετοκούνμπο: Εντυπωσίασε στην προπόνηση των Χιτ με θεαματικό κάρφωμα - Βίντεο

Snapshot Οι Μαϊάμι Χιτ δημοσίευσαν βίντεο από την προπόνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στις εγκαταστάσεις της ομάδας.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ εντυπωσίασε με ένα θεαματικό και δυναμικό κάρφωμα κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Η ανάρτηση των Χιτ συνοδεύτηκε από μήνυμα που υπογραμμίζει την οικογενειακή ατμόσφαιρα της ομάδας.

Το βίντεο επιβεβαιώνει την εξαιρετική φυσική κατάσταση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Snapshot powered by AI

Οι Μαϊάμι Χιτ προκάλεσαν αίσθηση στα social media, δημοσιεύοντας βίντεο από την προπόνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στις εγκαταστάσεις της ομάδας, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να εντυπωσιάζει με ένα θεαματικό κάρφωμα.

Στην ανάρτησή τους, οι Χιτ συνόδευσαν το βίντεο με το μήνυμα: «Χαρούμενη Τρίτη, οικογένεια των Χιτ. Απλώς θα το αφήσουμε αυτό εδώ…». Στο βίντεο, ο Αντετοκούνμπο εμφανίζεται να προπονείται μαζί με το τεχνικό επιτελείο του Μαϊάμι, ολοκληρώνοντας μία εντυπωσιακή φάση με δυναμικό κάρφωμα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την εξαιρετική φυσική του κατάσταση.

*Με πληροφορίες από Onsports