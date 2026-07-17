Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το συγκινητικό μήνυμα της μητέρας του Βερόνικα μετά την παρουσίαση στο Μαϊάμι

Snapshot Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετακινήθηκε από τους Μιλγουόκι Μπακς στους Μαϊάμι Χιτ, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στην καριέρα του στο NBA.

Η οικογένεια του Γιάννη παραμένει βασικό στήριγμα στην επαγγελματική του πορεία, όπως επιβεβαιώνει και η μητέρα του.

Η μητέρα του, Βερόνικα Αντετοκούνμπο, εξέφρασε δημόσια την υπερηφάνειά της και τις ευχές της για το νέο ξεκίνημα του γιου της στη Φλόριντα.

Στο μήνυμά της τόνισε τη σημασία της ταπεινότητας, της πίστης και της σκληρής δουλειάς για την επιτυχία του.

Ευχήθηκε στον Γιάννη καθοδήγηση, προστασία και ευλογία για τον ίδιο και τη νέα του ομάδα. Snapshot powered by AI

Μια νέα σελίδα στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει πλέον ανοίξει, καθώς ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA θα αγωνίζεται πλέον με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ.

Η μετακίνησή του από τους Μιλγουόκι Μπακς, την ομάδα όπου ανδρώθηκε μπασκετικά και κατέκτησε την κορυφή του κόσμου, αποτελεί αναμφίβολα μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στο αμερικανικό πρωτάθλημα. Σε αυτό το κομβικό σημείο της επαγγελματικής του διαδρομής, το απόλυτο στήριγμά του παραμένει σταθερά η οικογένειά του.

μετά την επίσημή παρουσίασή του, η μητέρα του, Βερόνικα Αντετοκούνμπο, θέλησε να εκφράσει δημόσια την υπερηφάνεια της για το νέο βήμα του γιου της. Μέσα από μια άκρως συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, του έστειλε τις θερμότερες ευχές της για το ξεκίνημά του στη Φλόριντα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ταπεινότητας, της πίστης και της σκληρής δουλειάς.

Αναλυτικά στην ανάρτησή της αναφέρει:

«Αγαπητέ μου γιε Giannis,Καθώς ξεκινάς αυτό το νέο κεφάλαιο με τη Miami Heat, η καρδιά μου είναι γεμάτη υπερηφάνεια, χαρά και ευγνωμοσύνη. Έχεις δουλέψει με πειθαρχία, ταπεινότητα και πίστη από την αρχή και ο Θεός συνεχίζει να ανοίγει πόρτες για σένα. Αυτό το νέο ταξίδι είναι μια άλλη ευλογία, μια άλλη ευκαιρία για σένα να μεγαλώσεις, να λάμψεις και να δείξεις στον κόσμο τη δύναμη του πνεύματός σου.

Θέλω να ξέρεις ότι οι προσευχές μου είναι μαζί σου σε κάθε βήμα. Ο Θεός να καθοδηγεί το μονοπάτι σου, να προστατεύει το μυαλό και το σώμα σου και να σε περιβάλλει με εύνοια. Ο Θεός να σου δώσει σοφία σε κάθε απόφαση, ειρήνη σε κάθε πρόκληση και δύναμη σε κάθε στιγμή που τη χρειάζεσαι. Ο Θεός να ευλογεί τη νέα σου ομάδα, το νέο σου περιβάλλον και κάθε άτομο που θα περπατήσει μαζί σου σε αυτό το κεφάλαιο.

Κουβαλάς την αγάπη μας μαζί σου όπου κι αν πας. Κουβαλάς τις αξίες μας, την πίστη μας και το πνεύμα της οικογένειάς μας. Συνέχισε να είσαι ταπεινός, συνέχισε να δουλεύεις σκληρά και συνέχισε να εμπιστεύεσαι τον Θεό στον χρόνο Του. Όλα όσα έχει προγραμματίσει για σένα θα γίνουν πραγματικότητα.

Είμαι περήφανη για σένα, Giannis. Είμαι ευγνώμων για σένα και προσεύχομαι για την επιτυχία σου, την ευτυχία σου και την προστασία σου σε αυτό το νέο κεφάλαιο.

Με όλη μου την αγάπη, Μαμά Veronica Adetokunbo»

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