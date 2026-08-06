Θερινό πρόγραμμα ΜΜΜ: Πώς κινούνται μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ, λεωφορεία τον Αύγουστο

Snapshot Το θερινό πρόγραμμα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ισχύει έως τις αρχές Σεπτεμβρίου με αραιότερα δρομολόγια.

Στη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) οι συρμοί περνούν κάθε 7 έως 7,5 λεπτά τις καθημερινές.

Στη Γραμμή 2 (Μετρό), τα δρομολόγια είναι ανά 4,5 λεπτά στις ώρες αιχμής και 5 έως 7 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.

Λόγω έργων στη Γραμμή 3 (Μετρό), οι συρμοί περνούν ανά 4,5 λεπτά το πρωί και ανά 5,5 έως 8 λεπτά την υπόλοιπη ημέρα.

Ο ΟΑΣΑ έχει ενισχύσει τα δρομολόγια προς αεροδρόμιο, λιμάνι Πειραιά και παραλιακή ζώνη, ενώ η γραμμή 122 λειτουργεί καθημερινά, ενώ οι φοιτητικές γραμμές 242, 250 και Ε90 αναστέλλουν προσωρινά τη λειτουργία τους. Snapshot powered by AI

Σε ισχύ βρίσκεται το λειτουργίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεϊ, Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ), που περιλαμβάνει πιο αραιά δρομολόγια και θα διαρκέσει έως και τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Οι αλλαγές σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ

Η ΣΤΑΣΥ προσαρμόζει τις συχνότητες των μέσων σταθερής τροχιάς με βάση τη θερινή ζήτηση:

Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) : Οι συρμοί διέρχονται ανά 7 με 7,5 λεπτά τις καθημερινές.

: Οι συρμοί διέρχονται ανά 7 με 7,5 λεπτά τις καθημερινές. Γραμμή 2 (Μετρό): Τις ώρες αιχμής (07:00 - 19:00) τα δρομολόγια γίνονται ανά 4,5 λεπτά, ενώ τις υπόλοιπες ώρες η συχνότητα κυμαίνεται από 5 έως 7 λεπτά.

Γραμμή 3 (Μετρό): Λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών, ισχύει ειδικό καθεστώς. Οι συρμοί περνούν ανά 4,5 λεπτά το πρωί (ώρες αιχμής) και ανά 5,5 έως 8 λεπτά την υπόλοιπη ημέρα.

Τραμ: Τα δρομολόγια εκτελούνται περίπου ανά 12 λεπτά μέχρι τις 22:00 το βράδυ.

Τι ισχύει για λεωφορεία και τρόλεϊ

Ο ΟΑΣΑ έχει ήδη ενεργοποιήσει την πρώτη φάση του καλοκαιρινού σχεδιασμού («Θερινό Ι»). Το πρόγραμμα ισχύει για όλο τον Αύγουστο, ενώ τα χειμερινά δρομολόγια θα επανέλθουν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, η μείωση των δρομολογίων δεν αφορά το σύνολο των γραμμών:

Ενίσχυση δρομολογίων: Αυξάνεται η συχνότητα στις γραμμές που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή ζώνη.

Γραμμή 122 (Βάρκιζα – Στ. Αργυρούπολη): Η συγκεκριμένη καλοκαιρινή γραμμή για τις παραλίες θα λειτουργεί πλέον καθημερινά και όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα.

Αναστολή γραμμών: Λόγω της ολοκλήρωσης των πανεπιστημιακών εξετάσεων, σταματούν προσωρινά τη λειτουργία τους οι φοιτητικές γραμμές 242, 250 και Ε90.