Κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου: Στο «κόκκινο» οι δρόμοι προς Κόρινθο – Μποτιλιάρισμα στα λιμάνια

Snapshot Σημαντική αυξημένη κίνηση καταγράφεται το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου προς τους καλοκαιρινούς προορισμούς, κυρίως στην Κακιά Σκάλα και τον Ασπρόπυργο.

Στο 100% φτάνει η πληρότητα σε πολλά δρομολόγια πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου.

Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά βρίσκονται σε μεγάλο μποτιλιάρισμα λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης.

Οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και προτείνουν στους ταξιδιώτες να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια για αποφυγή καθυστερήσεων.

Την Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες δρομολόγια και αποπλόες από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο με δεκάδες χιλιάδες επιβάτες. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου προς τους καλοκαιρινούς προορισμούς.

Αργές ταχύτητες καταγράφονται στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας, στο ρεύμα προς Κόρινθο, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες. Καθυστερήσεις σημειώνονται και πιο πίσω, στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου, με την αυξημένη ροή οχημάτων να επιβαρύνει σημαντικά την κίνηση.

Παράλληλα, στο «κόκκινο» βρίσκονται οι δρόμοι περιμετρικά του λιμανιού του Πειραιά, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τα νησιά του Αιγαίου. Η επιβατική κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και η πληρότητα σε αρκετά δρομολόγια «αγγίζει» το 100%.

Οι λιμενικές Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών, ενώ, συστήνεται σε όσους πρόκειται να αναχωρήσουν, να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια, καθώς η αυξημένη κυκλοφορία στους γύρω δρόμους μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις.

Την Πέμπτη, από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 23 απόπλοι με 22.322 επιβάτες, ενώ, για τον Αργοσαρωνικό έγιναν 55 δρομολόγια και αναχώρησαν 7.388 επιβάτες. Από τη Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν 16 απόπλοι με 7.057 επιβάτες, ενώ, από το Λαύριο οκτώ δρομολόγια με 2.545 επιβάτες.

Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί δεκάδες αναχωρήσεις πλοίων, με την κίνηση να αναμένεται να παραμείνει ιδιαίτερα αυξημένη καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, που αποτελεί μία από τις κορυφαίες περιόδους της καλοκαιρινής εξόδου.