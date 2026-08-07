Σέρρες: Θρίλερ με τη δολοφονία του 68χρονου – Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες κινήσεις του

Θρίλερ χωρίς ξεκάθαρες απαντήσεις ξεδιπλώνεται στις Σέρρες, με τις Αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν το «παζλ» της δολοφονίας του 68χρονου. Στοιχεία από τη σκηνή του εγκλήματος, καταθέσεις και εργαστηριακά ευρήματα βρίσκονται στο «μικροσκόπιο», ενώ, κάθε λεπτομέρεια μπορεί να αποτελέσει το κομμάτι που λείπει από την έρευνα.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα από θλων όργανο, πιθανό σφυρί ή ματσόλα, στην κοιλιακή χώρα, ενώ, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στους ερευνητές το γεγονός ότι το εσωτερικό του σπιτιού δεν ήταν αναστατωμένο.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του 68χρονου, με την Ασφάλεια να λαμβάνει καταθέσεις και να εξετάζει τις σχέσεις, τις επαφές και τις τελευταίες κινήσεις του.

Παράλληλα, τα εργαστηριακά ευρήματα από το διαμέρισμα, όπως γενετικό υλικό και αποτυπώματα, έχουν μεταφερθεί για ανάλυση, προκειμένου να εντοπιστούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην κατάθεση του γιου του θύματος, ο οποίος ήταν εκείνος που εντόπισε τον 68χρονο νεκρό και ενημέρωσε τις Αρχές. Οι αστυνομικοί εξετάζουν κάθε πτυχή της σχέσης τους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει απαγγελθεί οποιαδήποτε κατηγορία.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται επίσης το ενδεχόμενο εισβολής στο σπίτι, καθώς είχε καταγραφεί παραβίαση του διαμερίσματος λίγες ημέρες πριν από τον εντοπισμό του θύματος. Οι Αρχές διερευνούν αν αυτό το στοιχείο συνδέεται με τη δολοφονία ή αν πρόκειται για προσπάθεια παραπλάνησης.