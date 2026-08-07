Κυκλοφορούσε σε προαύλιο σχολείου με 106 συσκευασίες κάνναβης – Συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη

Σε προαύλιο σχολείου εντοπίστηκε να κινείται 35χρονος, ο οποίος, βλέποντας τους αστυνομικούς να τον πλησιάζουν, πέταξε τις σακούλες με κάνναβη και επιχείρησε να διαφύγει.

Ο αλλοδαπός συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης (06/08) από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, στην περιοχή του Αμαρουσίου.

Οι αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή, εντόπισαν τον 35χρονο μαζί με δύο ακόμη άγνωστα άτομα σε προαύλιο χώρο εκπαιδευτικού ιδρύματος και τους κάλεσαν να υποβληθούν σε έλεγχο.

Με την εμφάνιση των αστυνομικών, οι τρεις άνδρες επιχείρησαν να διαφύγουν, ενώ, ο 35χρονος φέρεται να πέταξε στο έδαφος δύο νάιλον σακούλες πριν τραπεί σε φυγή.

Οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν τις σακούλες και κατά τον έλεγχο, διαπίστωσαν ότι περιείχαν συνολικά 106 νάιλον συσκευασίες κάνναβης, έτοιμες προς διακίνηση, συνολικού βάρους 243 γραμμαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν.

Ύστερα από εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ κατάφεραν να εντοπίσουν τον 35χρονο λίγη ώρα αργότερα και να τον συλλάβουν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.