Ηρωική διάσωση: Ιδιοκτήτης καφέ βούτηξε με τα ρούχα στη θάλασσα και έσωσε τρία παιδιά από πνιγμό

Δραματικές εικόνες δείχνουν τη στιγμή που ο πρώην πεζοναύτης, τρέχει στο νερό με έναν σωσίβιο για να σώσει τα παιδιά που πάλευαν με τα κύματα

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ηρωική διάσωση: Ιδιοκτήτης καφέ βούτηξε με τα ρούχα στη θάλασσα και έσωσε τρία παιδιά από πνιγμό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Στίβεν Ντούρι-Γουίλιαμς, πρώην πεζοναύτης και συνταξιούχος πυροσβέστης, έσωσε τρία παιδιά από πνιγμό στη θάλασσα κοντά στο Μπρόντστερς, Αγγλία.
  • Ο ίδιος χρησιμοποίησε σωσίβιο δακτύλιο για να βγάλει δύο παιδιά από τα κύματα και επέστρεψε για να σώσει το τρίτο που βρισκόταν σε βαθύτερα νερά.
  • Η διάσωση έγινε ενώ ο Στίβεν βρισκόταν σε παραλιακό καφέ και άμεσα αντέδρασε όταν άκουσε τις κραυγές των παιδιών.
  • Φέτος το καλοκαίρι έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 39 θάνατοι από πνιγμό σε ανοιχτά νερά στο Ηνωμένο Βασίλειο, με συνολικά 202 θανάτους το προηγούμενο έτος.
  • Το Εθνικό Φόρουμ για την Ασφάλεια στο Νερό αναμένεται να δημοσιεύσει τα στατιστικά για το τρέχον έτος τον επόμενο Μάιο.
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Οι κραυγές τριών παιδιών σε μία παραλία κοντά στο Μπρόντστερς του Κεντ στην Αγγλία, προκάλεσε πανικό και αναστάτωση, καθώς πάλευαν να σωθούν μέσα στη φουρτουνιασμένη θάλασσα με τα κύματα να τα παρασύρουν στα βαθιά.

Όμως ο ιδιοκτήτης ενός παραλιακού καφέ χωρίς να διστάσει, βούτηξε με τα ρούχα στη θάλασσα για να σώσει τα τρία παιδιά.

Δραματικές εικόνες δείχνουν τη στιγμή που ο Στίβεν Ντούρι-Γουίλιαμς, 56 ετών, πρώην μέλος των Βασιλικών Πεζοναυτών και συνταξιούχος πυροσβέστης, τρέχει στο νερό με έναν σωσίβιο για να σώσει τα παιδιά που πάλευαν με τα κύματα.

Ο Στίβεν μπήκε στα άγρια νερά και πρώτα χρησιμοποίησε τον σωσίβιο δακτύλιο για να βγάλει από το νερό ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι. Στη συνέχεια επέστρεψε για να σώσει το άλλο αγόρι, το οποίο αγωνιζόταν σε βαθύτερα νερά, σύροντάς το προς την ακτή μέσα από τα κύματα.

Αυτόπτες μάρτυρες της δραματικής διάσωσης τον περιγράφουν ως ήρωα, που χωρίς δισταγμό, έσωσε τα παιδιά από βέβαιο πνιγμό.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PA, έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 39 θάνατοι αυτό το καλοκαίρι που συνδέονται με περιστατικά σε ανοιχτά νερά. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ένα αγόρι πνίγηκε στα ανοιχτά των ακτών του Γιορκσάιρ, αφού παρασύρθηκε στη θάλασσα από ένα τεράστιο ρεύμα. Τη Δευτέρα, ένας 14χρονος πνίγηκε αφού μπήκε στο νερό στο ανατολικό Λονδίνο τη Δευτέρα.

Το Εθνικό Φόρουμ για την Ασφάλεια στο Νερό ανέφερε ότι καταγράφηκαν 202 θάνατοι που σχετίζονταν με το νερό σε ολόκληρο το περασμένο έτος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα στοιχεία για το τρέχον έτος αναμένεται να δημοσιευθούν τον επόμενο Μάιο.

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