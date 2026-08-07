Άδανα: Στη δημοσιότητα πλάνα από ένοπλη σύρραξη στην οποία σκοτώθηκε πρώην αστυνομικός

Στο δικαστήριο των Αδάνων δικάζονται 9 κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στο περιστατικό.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Άδανα: Στη δημοσιότητα πλάνα από ένοπλη σύρραξη στην οποία σκοτώθηκε πρώην αστυνομικός
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δόθηκε στη δημοσιότητα υλικό από κάμερα ασφαλείας σχετικά με τη δολοφονία του πρώην αστυνομικού Εργκίν Καρακαγιά στα Άδανα.
  • Ο Καρακαγιά πυροβολήθηκε θανάσιμα σε ένοπλη σύρραξη σε γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων κατά τη συζήτηση θέματος χρέους.
  • Στο δικαστήριο των Αδάνων δικάζονται 9 κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στο περιστατικό.
  • Η σύρραξη ξέσπασε μετά την αποκάλυψη ότι ο χώρος εργασίας του Φιράτ Μποζκίρ, στον οποίο ο Καρακαγιά ήταν πιστωτής, ήταν υποθηκευμένος.
  • Το περιστατικό συνέβη στις 5 Απριλίου στην περιοχή Σεϊχάν, στην επιχείρηση "Sıfır Bir Rent A Car".
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Στο Ποινικό Δικαστήριο των Αδάνων δόθηκε στη δημοσιότητα υλικό από κάμερα ασφαλείας από τη δολοφονία του πρώην αστυνομικού Εργκίν Καρακαγιά στα Άδανα, ο οποίος πυροβολήθηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια ένοπλης συμπλοκής που ξέσπασε σε γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων όπου πήγε για να συζητήσει ένα θέμα χρέους.

Η πρώτη ακροαματική διαδικασία της υπόθεσης, στην οποία δικάζονται 9 κατηγορούμενοι υπό κράτηση σε σχέση με το περιστατικό όπου ο Καρακαγιά έχασε τη ζωή του αφού έμαθε ότι ο χώρος εργασίας που είχε αναλάβει για το χρέος του ήταν υποθηκευμένος, πραγματοποιήθηκε στο Ποινικό Δικαστήριο των Αδάνων.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 5 Απριλίου στην επιχείρηση με την επωνυμία "Sıfır Bir Rent A Car" που λειτουργεί στην περιοχή Σεϊχάν. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό, ο πρώην αστυνομικός και ιδιοκτήτης εστιατορίου έμαθε ότι η επιχείρηση, την οποία ο Φιράτ Μποζκίρ, στον οποίο ήταν πιστωτής, είχε μεταβιβάσει για να καλύψει το χρέος του, ήταν υποθηκευμένη. Στη συνέχεια, πήγε στον χώρο εργασίας του προναφερθέντα μαζί με τον αδελφό κι έναν εξάδελφό του.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε και μετά από το άγριο ξύλο, βγήκαν τα πιστόλια με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός ο πρώην αστυνομικών.

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