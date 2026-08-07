ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε στο 3,4% ο πληθωρισμός αλλά η ακρίβεια καλά κρατεί

Ισχυρές ανατιμήσεις καταγράφονται σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, με σημαντικές τις αυξήσεις στις τιμές των κρεάτων, των ενοικίων και κυρίως των καυσίμων

Παναγιώτης Βελισσάρης

ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε στο 3,4% ο πληθωρισμός αλλά η ακρίβεια καλά κρατεί
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  • Ο πληθωρισμός μειώθηκε στο 3,4% τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.
  • Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν στις τιμές των κρεάτων, των ενοικίων και κυρίως των καυσίμων, με το πετρέλαιο θέρμανσης να σημειώνει άνοδο 53,2%.
  • Οι τιμές στα τρόφιμα παρουσίασαν μεικτή εικόνα, με το μοσχαρίσιο κρέας να αυξάνεται κατά 14,3% και το ελαιόλαδο να μειώνεται κατά 21,7%.
  • Οι κατηγορίες στέγασης και μεταφορών επηρεάζουν σημαντικά την άνοδο των τιμών, με αυξήσεις 8,8% και 7,4% αντίστοιχα.
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Μείωση μίας ποσοστιαίας μονάδας, στο 3,4% (από 4,4% τον Ιούνιο) κατέγραψε ο πληθωρισμός σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ωστόσο, ισχυρές ανατιμήσεις καταγράφονται σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, με σημαντικές τις αυξήσεις στις τιμές των κρεάτων, των ενοικίων και κυρίως των καυσίμων.

Στα τρόφιμα, η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος αυξήθηκε κατά 14,3% σε ετήσια βάση, ενώ το αρνί ήταν ακριβότερο κατά 12,4%. Στον αντίποδα, σημαντική αποκλιμάκωση σημειώθηκε στο ελαιόλαδο, με πτώση 21,7%, καθώς και στα φρούτα, όπου οι τιμές υποχώρησαν κατά 9,4%.

Ιδιαίτερα έντονες είναι οι πιέσεις στη στέγαση και την ενέργεια. Τα ενοίκια κατοικιών αυξήθηκαν κατά 6,8%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2% και το φυσικό αέριο κατά 16,7%.

Εκτίναξη σε πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη

Μεγάλες αυξήσεις σημειώθηκαν και στις μετακινήσεις, καθώς το πετρέλαιο κίνησης ήταν ακριβότερο κατά 22,1%, ενώ στα καύσιμα αυτοκινήτου καταγράφηκε αύξηση 13,3%.

Παράλληλα, ακριβότερες έγιναν και οι διακοπές, με το πακέτο διακοπών να παρουσιάζει ετήσια αύξηση 6,2%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η ετήσια άνοδος του γενικού δείκτη τιμών διαμορφώθηκε από τις μεταβολές σε σειρά επιμέρους κατηγοριών αγαθών και υπηρεσιών.

Στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά καταγράφηκε αύξηση 0,4%, λόγω κυρίως των ανατιμήσεων σε ψωμί και προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, αλίπαστα ψάρια, γαλακτοκομικά, αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη. Αντίθετα, φθηνότερα ήταν μεταξύ άλλων τα νωπά ή κατεψυγμένα ψάρια, το ελαιόλαδο, τα φρούτα, τα λαχανικά και τα παγωτά.

Στέγαση και μεταφορές τραβούν προς τα πάνω τις τιμές

Στην κατηγορία Ένδυση και υπόδηση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3,3%, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στη Στέγαση, η οποία έφτασε το 8,8%. Στην τελευταία περίπτωση, βασικό ρόλο έπαιξαν οι αυξήσεις σε ενοίκια, επισκευές και συντήρηση κατοικιών, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης και στερεά καύσιμα, ενώ αντίβαρο αποτέλεσε η μείωση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Στα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, ο δείκτης κινήθηκε υψηλότερα κατά 0,4%, με αυξήσεις κυρίως σε είδη οικιακής χρήσης και οικιακές υπηρεσίες. Την ίδια στιγμή, μειώσεις σημειώθηκαν σε υφαντουργικά είδη, οικιακές συσκευές και επισκευές.

Στην Υγεία, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,1%, με ανατιμήσεις σε ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και νοσοκομειακή περίθαλψη, ενώ μειωμένες ήταν οι τιμές στα φαρμακευτικά προϊόντα.

Ισχυρή αύξηση, της τάξης του 7,4%, καταγράφηκε στις Μεταφορές, λόγω κυρίως της ανόδου στις τιμές του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης, αλλά και της αύξησης του κόστους συντήρησης και επισκευής οχημάτων και των αεροπορικών εισιτηρίων. Αντίθετα, φθηνότερα ήταν τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Ακριβότερα διακοπές, εστίαση και εκπαίδευση

Η ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός κατέγραψε άνοδο 1,3%, κυρίως λόγω αυξήσεων σε προϊόντα κηπουρικής, ζώα συντροφιάς, πολιτιστικές υπηρεσίες και πακέτα διακοπών.

Στην Εκπαίδευση, οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 2,8%, με τις αυξήσεις να εντοπίζονται κυρίως στα δίδακτρα προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στην κατηγορία Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, η οποία έφτασε το 5,8%, εξαιτίας κυρίως των υψηλότερων τιμών σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία και κυλικεία. Μέρος της ανόδου περιορίστηκε από τη μείωση τιμών στα ξενοδοχεία, μοτέλ και πανδοχεία.

Κατά 3,4% αυξήθηκαν οι τιμές στις Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με βασικούς παράγοντες τα ακριβότερα ασφάλιστρα υγείας και οχημάτων.

Στην κατηγορία Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, η αύξηση διαμορφώθηκε στο 1,1%, κυρίως εξαιτίας των υψηλότερων τιμών σε κομμωτήρια, καταστήματα προσωπικής φροντίδας και άλλες υπηρεσίες.

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