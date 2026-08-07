Τηλεθέαση: Ποια εκπομπή έκανε τη διαφορά στην πρωινή ζώνη;

Στις επάλξεις συνεχίζουν να βρίσκονται τα δημοσιογραφικά επιτελεία των καναλιών, προκειμένου να βγαίνουν στον αέρα οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές και φυσικά τα δελτία ειδήσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα νούμερα τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη, καθώς όλα τα μαγκαζίνο έχουν ανεβάσει στροφές και σημειώνουν ικανοποιητικά ποσοστά.

Χαρακτηριστικά, χθες Πέμπτη, το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» του OPEN σημείωσε 18,6% στο σύνολο και 10,5% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» έκανε 11,4% στο σύνολο και 9,3% στο δυναμικό κοινό. Στον ΣΚΑΪ η «Πρωινή ενημέρωση» έκανε 15,2% στο σύνολο και 7,5% στους τηλεθεατές 18-54.

Στο ίδιο μέτωπο, το «On Line» κατέγραψε 14,8% στο σύνολο και 10,1% στο δυναμικό κοινό. Το «10 Παντού» στο OPEN έκανε 10,7% στο σύνολο και 7,2% στο δυναμικό κοινό. Όσον αφορά στο «Καλοκαίρι μαζί» του ΑΝΤ1; Η εκπομπή κράτησε παρέα στο 7% του συνόλου και στο 4,6% των τηλεθεατών 18-54.

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