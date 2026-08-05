Επαναλήψεις από το πρωί έως το βράδυ – Ποιες κερδίζουν «χαλαρά» την τηλεθέαση

Snapshot Τον Αύγουστο, οι τηλεθεατές παρακολουθούν επαναλήψεις κλασικών κωμωδιών σε υψηλά ποσοστά, κυρίως απογευματινές και βραδινές ώρες.

Η κωμική σειρά «Ντόλτσε Βίτα» του MEGA σημείωσε 18,3% τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό στις 17:00.

Στην prime time, η σειρά «Ευτυχισμένοι μαζί» κατέγραψε 15,1% στο δυναμικό κοινό, φέρνοντας το MEGA στην πρώτη θέση.

Το σίριαλ «Το σόι σου» στον ALPHA είχε 13% στο σύνολο και 12,8% στο δυναμικό κοινό το βράδυ της Τρίτης.

Στη late night ζώνη, η επανάληψη του «Πενήντα Πενήντα» στο MEGA συγκέντρωσε 20,9% στο σύνολο και 15,9% στο κοινό 18-54. Snapshot powered by AI

Ο Αύγουστος έχει κάνει την εμφάνισή του και, όσοι δεν είναι διακοπές, φαίνεται ότι συντονίζονται στη μικρή οθόνη για να παρακολουθήσουν αγαπημένες τους σειρές σε επανάληψη.

Από το πρωί έως το βράδυ, all time classic κωμωδίες πέφτουν στην αρένα των καναλιών και κάποιες κερδίζουν υψηλά ποσοστά. Τα πιο μεγάλα νούμερα τα συναντάμε στην απογευματινή και βραδινή ζώνη. Χαρακτηριστικά, χθες Τρίτη, η κωμική σειρά «Ντόλτσε Βίτα» του MEGA, που προβάλλεται καθημερινά στις 17.00, σκαρφάλωσε στο 18,3% του δυναμικού κοινού.

Στην prime time, οι «Ευτυχισμένοι μαζί» βρέθηκαν στο 15,1% του δυναμικού κοινού φέρνοντας ξανά το Μεγάλο κανάλι στην πρώτη θέση. Ικανοποιητικά είναι και τα νούμερα του σίριαλ «Το σόι σου», στον ALPHA, που χθες το βράδυ έκανε 13% στο σύνολο και 12,8% στο δυναμικό κοινό.

Στη late night ζώνη, το «Πενήντα Πενήντα», που παίζεται κάθε βράδυ σε επανάληψη στο MEGA, κράτησε παρέα στο 20,9% του συνόλου και στο 15,9% των τηλεθεατών 18-54.