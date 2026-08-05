Σάλος στην Τουρκία: Συνελήφθη ηθοποιός που παραδέχτηκε ότι φοράει δονητή στον λαιμό της

Snapshot Η ηθοποιός και φωτογράφος Μπενού Γκερεντέ συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη για «προσβολή της δημοσίας αιδούς» μετά την ομολογία της ότι φορά φορητό δονητή ως κολιέ.

Η σύλληψη βασίστηκε στο άρθρο 226 του τουρκικού ποινικού κώδικα που αφορά την άσεμνη συμπεριφορά.

Η Γκερεντέ αφέθηκε ελεύθερη με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Η Μπενού Γκερεντέ έχει καταγωγή από γνωστή οικογένεια, εκπαιδεύτηκε στη φωτογραφία στις ΗΠΑ και έχει εργαστεί ως ηθοποιός.

Η ίδια δήλωσε σε podcast ότι χρησιμοποιεί τον φορητό δονητή καθημερινά, ακόμα και σε δημόσιους χώρους όπως στην τουαλέτα ή ενώ οδηγεί. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη της 54χρονης ηθοποιού Μπενού Γκερεντέ προχώρησαν οι αρχές με την κατηγορία της «προσβολής της δημοσίας αιδούς», μετά τους ισχυρισμούς της σε διαδικτυακό podcast ότι το κόσμημά που φοράει πάντα στο λαιμό της αποτελεί...ερωτικό βοήθημα.

Η φωτογράφος και πρώην διαγωνιζόμενη του "Survivor" αποκάλυψε ότι έχει έναν φορητό δονητή συνέχεια πάνω της για τις στιγμές που θα της φανεί χρήσιμος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έδειξε μάλιστα το ιδιαίτερο κολιέ που φορούσε σε εκπομπή στο YouTube, λέγοντας: «Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι ένας φορητός δονητής. (...) Μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε στην τουαλέτα, ενώ οδηγείτε. Είναι μια εύκολη λύση».

Οι εισαγγελείς διερευνούν την υπόθεση βάσει του άρθρου 226 του τουρκικού ποινικού κώδικα, το οποίο καλύπτει το αδίκημα της άσεμνης συμπεριφοράς. Αρχικά εκδόθηκε ένταλμα κράτησης προτού οι αρχές την θέσουν υπό κράτηση στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη από το δικαστήριο με απαγόρευση εξόδου από την χώρα, αφού ολοκλήρωσε τις απαραίτητες διαδικασίες στο αστυνομικό τμήμα.

Ποια είναι η Μπενού Γκερεντέ

Η Mπενού Γκερεντέ γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη το 1971, είναι κόρη της σκηνοθέτιδας και σεναριογράφου Τσανάν Γκερενέ. Ο παππούς της ήταν ο διπλωμάτης Χιουσρέβ Γκερεντέ, βετεράνος του Τουρκικού Πολέμου της Ανεξαρτησίας και πρώην πρέσβης.

Η οικογένεια της μετακόμισε στη Νέα Υόρκη όταν ήταν ακόμα μωρό. Ο πατέρας του εργάστηκε ως γιατρός των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στη Νέα Υόρκη για 15 χρόνια. Η Γκερεντέ η οποία εκπαιδεύτηκε στη φωτογραφία στις ΗΠΑ, αργότερα επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη. Η Γκερεντέ η οποία είχε επίσης καριέρα στην υποκριτική, είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών.