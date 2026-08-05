Θεσσαλονίκη: Περαστικοί βρήκαν 7χρονη να περιφέρεται μόνη της στο κέντρο –Χειροπέδες στον πατέρα της
Ο πατέρας της 7χρονης συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο
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Ένας 25χρονος συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
Περαστικοί εντόπισαν το μεσημέρι της Τρίτης 4 Αυγούστου την 7χρονη να περιφέρεται μόνη της στο κέντρο της πόλης. Ειδοποίησαν τις Αρχές οι οποίες διαπίστωσαν πως η ανήλικη είχε βγει από το σπίτι της οικογένειας και περιφερόταν χωρίς την εποπτεία κάποιου ενηλίκου.
Για το περιστατικό συνελήφθη ο πατέρας του κοριτσιού σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.
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