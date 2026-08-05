Διακοπές νερού την Τετάρτη (5/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΧΑΡΝΕΣ
Κλεισθένους και Αγίου Σπυρίδωνος
- ΒΥΡΩΝΑΣ
28ης Οκτωβρίου και Θυμάτων Πολέμου
- ΙΛΙΟΝ
Μπιζανίου και Ελαιών
- ΜΑΓΟΥΛΑ
Θεοφ. Γκλιάτη και Κοκκινιώτη
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