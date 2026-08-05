Φωτιά στη δυτική Αττική: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς – Σε επιφυλακή για τις αναζωπυρώσεις

Snapshot Η πυρκαγιά στη δυτική Αττική παρουσιάζει βελτίωση, αλλά ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 575 πυροσβέστες, 29 πεζοπόρα τμήματα, 150 οχήματα και διεθνείς δυνάμεις από Ρουμανία και Γαλλία.

Το πρόγραμμα «Antinero» συνέβαλε στην περιορισμένη καταστροφή του δάσους στην περιοχή της Ψάθας μέσω αντιπυρικών ζωνών και καθαρισμών.

Τέσσερις περιοχές, μεταξύ αυτών η Αττική, έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Οι τοπικές αρχές και το Πυροσβεστικό Σώμα εφαρμόζουν μέτρα πολιτικής προστασίας, όπως περιπολίες, απαγόρευση κυκλοφορίας και προληπτική ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων νέων πυρκαγιών. Snapshot powered by AI

Με αμείωτη ένταση επιχείρησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να περιορίσουν τις διάσπαρτες ενεργές εστίες και να αντιμετωπίσουν τα σημεία με έντονο καπνό στη μεγάλη πυρκαγιά της δυτικής Αττικής, η οποία ξεκίνησε στις 31 Ιουλίου 2026 από τη Βοιωτία.

Οι επίγειες δυνάμεις και οι εθελοντές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, ώστε να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν αναζωπυρώσεις.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι επιχειρήσεις επικεντρώθηκαν σε τρία βασικά μέτωπα. Στο βόρειο τμήμα προς την πλευρά των Βιλίων, στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος και Αγία Παρασκευή, στο βορειοανατολικό τμήμα της Ψάθας, καθώς και στη βορειοδυτική πλευρά των Μεγάρων, στην περιοχή της Λούμπας, όπου το δύσβατο ανάγλυφο δυσχέρανε σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν καταγράφηκε καμία σοβαρή αναζωπύρωση στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας.

Όπως ανέφερε άλλωστε, κατά την ενημέρωση για τις δασικές πυρκαγιές, ο διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, διάσπαρτες ενεργές εστίες εντοπίζονται κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογήρου.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 575 πυροσβέστες με 29 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 150 οχήματα. Μεταξύ αυτών βρίσκονται 26 Ρουμάνοι πυροσβέστες με πέντε οχήματα και 23 Γάλλοι με τέσσερα οχήματα, στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και οι ρίψεις από τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης οι Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας μέσω της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, μηχανήματα έργου, καθώς και εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας.

Καθοριστικός ο ρόλος του «Antinero»

Σημαντικό ρόλο φαίνεται πως διαδραμάτισε το πρόγραμμα «Antinero» στο μέτωπο που κινήθηκε προς την Ψάθα. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, οι αντιπυρικές ζώνες πρόληψης και οι καθαρισμοί που είχαν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος συνέβαλαν ώστε, σε αρκετά σημεία από τα οποία πέρασε η πυρκαγιά, η φωτιά να κινηθεί έρπουσα χωρίς να καταστρέψει το δάσος.

Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι οι ζώνες που διανοίγονται κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς δεν αποτελούν προληπτικές αντιπυρικές ζώνες, αλλά ειδικές ζώνες καταστολής που δημιουργούνται επί του πεδίου από τις αρμόδιες δυνάμεις.

Σε «Red Code» τέσσερις περιοχές

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» έχουν τεθεί σήμερα η Αττική και οι Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Χίου και Μυτιλήνης, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται οι ακόλουθες περιοχές:

Η Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Οι Περιφερειακές Ενότητες Μυτιλήνης και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων μέσων και πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Παράλληλα, προβλέπεται η δρομολόγηση δράσεων βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τον περιορισμό των επιπτώσεων τυχόν καταστροφικών φαινομένων.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δήμοι και οι περιφέρειες των περιοχών που τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα ετοιμότητας, συντονισμού και λήψης των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τον δείκτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπλέον, λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθηκών, όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Επικράτειας παραμένει σε γενική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις.

Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές εφαρμόζεται το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Ακόμη, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.