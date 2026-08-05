Wall Street: Ισχυρή άνοδος και νέα ιστορικά υψηλά για Dow Jones και S&P 500

Snapshot Ο Dow Jones και ο S&P 500 έκλεισαν σε νέα ιστορικά υψηλά στη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου.

Τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα, ειδικά των Palantir και Caterpillar, ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα.

Η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων μείωσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Ο Dow Jones αυξήθηκε κατά 1,71%, ο Nasdaq κατά 2,59% και ο S&P 500 κατά 1,79% στην ίδια συνεδρίαση. Snapshot powered by AI

Με ισχυρά κέρδη ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης 4 Αυγούστου στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης,στη Wall Street, με τον Dow Jones και τον S&P 500 να κλείνουν σε νέα ιστορικά υψηλά.

Το επενδυτικό κλίμα ενίσχυσαν τα καλύτερα των εκτιμήσεων εταιρικά αποτελέσματα, με τις μετοχές της Palantir και της Caterpillar να πρωταγωνιστούν στην άνοδο. Παράλληλα, η σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων περιόρισε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ενίσχυσε τις αγορές.

Οι δείκτες

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 907,47 μονάδες ή 1,71% και έκλεισε στις 54.085,88 μονάδες.

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημείωσε άνοδο 671,10 μονάδων ή 2,59%, στις 26.584,99 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 κατέγραψε κέρδη 136,02 μονάδων ή 1,79% και διαμορφώθηκε στις 7.736,52 μονάδες.