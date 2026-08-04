Νάξος: Νόμιζε ότι έχασε το παιδί του στο αεροδρόμιο, αλλά το είχε… ξεχάσει στο κατάλυμα που έμεναν

Για λίγα λεπτά, το αεροδρόμιο της Νάξου βρέθηκε σε κατάσταση συναγερμού, καθώς ένας πατέρας φώναζε πως το παιδί του είχε εξαφανιστεί, όμως, η αλήθεια που αποκαλύφθηκε λίγο αργότερα, ήταν πολύ διαφορετική και προκάλεσε ανακούφιση αλλά και έκπληξη.

Όλα άρχισαν όταν ο άνδρας, εμφανώς αναστατωμένος, ενημέρωσε τις Αρχές πως το παιδί του πιθανότατα είχε ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου και είχε απομακρυνθεί, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα κινητοποίηση.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να συλλέξουν πληροφορίες και να εντοπίσουν κάθε πιθανό στοιχείο που θα βοηθούσε στην αναζήτηση. Στο πλαίσιο των ερευνών, ζήτησαν από τον πατέρα να επικοινωνήσει με το κατάλυμα όπου διέμενε η οικογένεια, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο.

Η απάντηση που ήρθε από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, έβαλε τέλος στην αγωνία. Ο ιδιοκτήτης του καταλύματος ενημέρωσε τον πατέρα πως το παιδί δεν είχε χαθεί, αλλά βρισκόταν ακόμη στο δωμάτιο, καθώς είχε παραμείνει εκεί όταν η οικογένεια αναχώρησε, όπως μεταδίδει το cyclades24.gr.

Η αγωνία μετετράπη σε ανακούφιση, με τον πατέρα να επιστρέφει στο κατάλυμα για να παραλάβει το παιδί του, το οποίο ήταν ασφαλές. Ο συναγερμός στο αεροδρόμιο έληξε, αφήνοντας πίσω μία ιστορία που θα θυμούνται για πολλά χρόνια όσοι βρέθηκαν εκεί.